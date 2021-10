Lößnitz

Der THW Kiel ist souverän ins Achtelfinale des DHB-Pokals eingezogen. Am Mittwochabend besiegten die Zebras den Handball-Zweitligisten EHV Aue mit 38:26 (17:12) und sind der Endrunde um die Trophäe damit einen Schritt näher gekommen.

Mit einem Spaziergang um das Schloss Wildenfels hatten sich die Kieler auf ihre Pflichtaufgabe im Erzgebirge eingestimmt, flanierten vor dem Anpfiff über die Anlage, die im 18. Jahrhundert als kulturelles Kleinod der Region galt. Das Kleinod des Handballs in der Region war an diesem Abend die Erzgebirgshalle. „Glück auf, der Steiger kommt!“, tönte es vor dem Anpfiff aus 1435 Kehlen der Sportstätte im Schuhkarton-Format, die den Spitznamen „Erzgebirgshölle“ trägt, in den ersten Minuten aber wenig Schrecken für die Kieler versprühte.

Bilyk erstmals seit Comeback mit 60-Minuten-Einsatz

Für drei Minuten erstarrte der Zweitligist vor Ehrfurcht, dann aber legten Regisseur Goncalo Ribeiro und Co. los, egalisierten ihren anfänglichen 0:3-Rückstand (3.) binnen fünf Minuten. Beim 4:4 durch den tschechischen Kreisläufer Petr Slachta bebte die „Erzgebirgshölle“.

Beim THW Kiel durfte Nikola Bilyk erstmals seit seinem Kreuzbandriss über die vollen 60 Minuten ran und sollte mit acht Treffern zum besten Kieler Torschützen avancieren. Zunächst hatte der Österreicher („Das war für meine Entwicklung sehr wichtig.“) noch eine gewisse Streuung in den Abschlüssen, kam aber immer besser in die Partie, so dass an diesem Abend niemand Sander Sagosen vermisste, der mit einer leichten Blessur aus dem Minden-Spiel am Sonntag auf der Bank blieb.

EHV Aue – THW Kiel 26:38 (12:17) Bochmann (55.-60., 2 Paraden), Petursson (31.-54./4), Töpfer (1.-30./5/1) – Roch 3, Bornhorn 6/3, Egilsnes, Roth 1, Schneider 1, Bombelka, Dutschke 1, Slachta 5, Schauer, Kammlodt 3, Paraschiv 1, Halfdansson 4, Ribeiro 1. N. Landin (n.e.), Quenstedt (1.-60./18/1, 1 Tor) – Ehrig 1, Duvnjak 3, Sagosen n.e., Reinkind 1, M. Landin 2, Weinhold 3, Wiencek 4, Ekberg 4/3, Ciudad, Dahmke 4, Zarabec 4, Horak 1, Bilyk 8, Pekeler 2. Marcus Hurst/Mirko Krag (Berlin/Frankfurt) – Aue 10 (Roch, Kammlodt, Slachta, Egilsnes, Petursson), THW 6 (Duvnjak, Ehrig, Ciudad) – Siebenmeter: Aue 3/4 (Bombelka scheitert an Quenstedt), THW 3/4 (Ekberg scheitert an Töpfer) – 0:3, 3:4 (5.), 4:4, 6:6, 6:11 (19.), 7:12, 9:12 (22.), 10:15, 11:16, 12:17 (30.) – 14:19, 16:22 (39.), 18:26, 20:28 (44.), 22:32 (50.), 26:38 – Zuschauer: 1453 in der Erzgebirgshalle in Lößnitz.

5:0-Lauf bringt Kielern Tore-Polster

In der Defensive stellten sich die Zebras nun besser auf Aues Kreisläuferspiel ein. Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek stellten erfolgreich die Passwege zu Slachta zu. Ihre Ballgewinne und der Rückhalt des starken Dario Quenstedt (18 Paraden) ermöglichten einen 5:0-Lauf des THW zum 11:6 (19.).

Aues Trainer-Trio reagierte mit einer 5:1-Abwehr. Nun ergaben sich am Kreis Räume für Zauber-Zuspiele von Miha Zarabec auf Pekeler wie beim 13:9 (23.). Nur in der Schlussphase der ersten Hälfte ging der Kieler Spielfluss verloren. In doppelter Überzahl verkürzten die Gastgeber zur Pause auf 12:17 und durften noch von einer Pokal-Überraschung träumen.

In den ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff rückte der Coup jedoch in weite Ferne. Während die Kieler Aue durch routiniertes Stellungsspiel immer wieder zu Fehlern im Angriff zwangen und souverän die Gegenstöße verwandelten, verloren Slachta und Co. nach dem Doppelschlag durch Dahmke und Wiencek zum 24:16 (40.) endgültig den Anschluss.

Trotz Niederlage: Aue freut sich über „wunderbares Erlebnis“

Zwar zeigte der eingewechselte Keeper Sveinbjörn Petursson eine gute Leistung, nervte vor allem Steffen Weinhold mit seinen Paraden. Doch auch wenn Aue weiter engagiert mitspielte – der THW war eben eine Klasse besser und hatte spätestens als Domagoj Duvnjak zehn Minuten vor Schluss auf 32:22 erhöhte das Achtelfinal-Ticket sicher.

„Ich wollte hier auf keinen Fall ein enges Spiel, schon gar nicht im Pokal. Deshalb bin ich sehr zufrieden damit, wie wir uns präsentiert haben“, sagte THW-Trainer Filip Jicha. Aues Coach Kirsten Weber sprach trotz der hohen Niederlage von einem „wunderbaren Erlebnis“ und erkannte neidlos an: „Unsere Spieler waren die dritte und vierte Welle des THW und die Physis der Kieler einfach nicht gewohnt.“

Die Runde der letzten 16 wird am Wochenende 14./15. Dezember ausgetragen. Nicht dabei ist dann die SG Flensburg-Handewitt. Der Kieler Nordrivale schied beim HC Erlangen mit 26:29 aus.