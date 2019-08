THW Kiel DHB-Pokal - THW startet Mission Titelverteidigung Im ersten Pflichtspiel der Saison treffen die Handballer des THW Kiel am Sonnabend (17 Uhr) auf Drittligist Eintracht Baunatal. Für den Gastgeber des Erstrundenturniers ist das Duell David gegen Goliath trotz fest eingeplanter Niederlage ein Hauptgewinn, für die Kieler eine Pflichtaufgabe.

Von Merle Schaack

Mit bislang elf Siegen im DHB-Pokal ist der THW Kiel Rekord-Pokalsieger. Auch in der Vorsaison holten Harald Reinkind (Mitte) und Co. die Trophäe nach Kiel. Heute starten die Zebras in Baunatal die Mission Titelverteidigung. Quelle: Sascha Klahn