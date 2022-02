Heidelberg

Neuer Trainer beim Gegner, Personal-Rochaden, Corona-Ausfälle und ein Kaltstart nach der EM-Pause – all diesen Widrigkeiten haben die Handballer des THW Kiel getrotzt und sind am Sonntag mit einem 26:24 (12:13)-Sieg bei den Rhein-Neckar Löwen ins Final Four um den DHB-Pokal eingezogen.

Es war ein Verzweiflungswurf aus dem Anwurfkreis von Löwe Mait Patrail, der für die Zebras zum Brustlöser wurde. Keine zwei Minuten vor Schluss versuchte der Este damit, die mit zwei Treffern in Front liegenden Kieler noch auszubremsen. Die Latte rettete dem THW seinen Vorsprung – und der reichte für den Einzug ins Pokal-Halbfinale.

Landin und Reinkind in Corona-Quarantäne

Und das war an diesem Abend alles andere als selbstverständlich, immerhin hatte THW-Trainer Filip Jicha erst am Vortag gewusst, mit welchem Aufgebot er planen konnte. Am Freitagabend kam mit Miha Zarabec der fünfte im Zusammenhang mit der EM mit dem Coronavirus infizierte Spieler aus der Quarantäne zurück. Zwei aber harrten dort weiterhin aus und fehlten in Heidelberg: Torwart Niklas Landin und Harald Reinkind.

RN Löwen – THW Kiel 24:26 (13:12) Rhein-Neckar Löwen: Birlehm (1.-52./ 6), Katsigiannis (53.-60./2) – Schmid 3/1, Gensheimer 6/1, Zacharias, Kirkeløkke 1, Patrail 1, Knorr (n.e.), Ahouansou (n.e.), Abutovic, Lagergren, Groetzki 4, Horzen, Gislason 1, Nilsson 4, Kohlbacher 4. THW Kiel: Quenstedt (1.-60./ 15/2), Saggau (n.e.) – Ehrig (n.e.), Duvnjak 4, Sagosen 6, M. Landin 3, Weinhold 2, Wiencek 3, Ekberg 6/2, Ciudad (n.e.), Dahmke, Zarabec, Horak., Bilyk 2, Pekeler. Schiedsrichterinnen: Maike Merz/Tanja Kuttler (Meckenbeuren) – Strafminuten: RNL 6 (2x Gislason, Kirkeløkke) , THW 4 (Sagosen, Horak) – Siebenmeter: RNL 0/1 (Gensheimer scheitert zweimal an Quenstedt), THW 2/2 – Spielfilm: 1:0, 4:1 (6.), 5:5 (12.), 6:7, 9:10, 1:1 (27.), 13:12 –13:13, 15:13 (35.), 15:17 (39.), 17:18, 19:21, 21:22 (50.), 21:23 (55.), 24:25 – Zuschauer: 2500 im SNP-Dome in Heidelberg.

Auch mit knappem Personal gibt es aber von Beginn an taktische Finessen. Vranjes schaltet die Spezialistenwechsel ab, verbannt die etatmäßigen Spielmacher Andy Schmid und Juri Knorr zunächst auf die Bank und legt die Spielgestaltung in die Hände von Ex-Zebra Lukas Nilsson. Beim THW übernimmt das Nikola Bilyk, denn Domagoj Duvnjak kann mit Rückenbeschwerden weiterhin nur dosiert eingesetzt werden.

Eine einzige gemeinsam absolvierte Trainingseinheit am Sonnabend führt bei den Zebras zu einem wackeligen Start mit einigen Fehlpässen und einer schnellen 4:1-Führung (6.) der Löwen. Der provisorische Angriff hakt. Die Abwehr aber nicht. Dort kämpft Patrick Wiencek aufopferungsvoll gegen Niklas Kirkeløkke und die schnell knapp werdende Luft nach seiner Corona-Infektion – mit Erfolg. Nach zwölf Minuten gleicht Niclas Ekberg per Siebenmeter aus, beim 7:6 (17.) liegt der THW erstmals in Front.

Quenstedts Paraden bringen nach der Pause die Wende

Dann entwickelt sich eine hochkarätige, bisweilen mit allen gerade noch erlaubten Mitteln geführte Abwehrschlacht, in der beide Trainer nichts unversucht lassen. Duvnjak agiert auf der Spitze der Kieler 3:2:1-Abwehr, Kohlbacher und Schmid auf der linken Abwehrseite der Löwen. Gegen Ende der ersten Hälfte überdrehen die Zebras etwas zu oft. Zwei Ballverluste im Angriff, 12:13-Pausenrückstand.

Aus dem Tritt bringt sie die knappe Löwen-Führung nicht. „Kiel hat die zweite Hälfte kontrolliert. Da fehlte uns die Coolness“, resümiert Löwen-Coach Vranjes später. In erster Instanz reißt THW-Torwart Dario Quenstedt die Kontrolle an sich, ermöglicht mit seinen Paraden sieben bis zehn die 17:15-Führung (39.). „Die waren sehr wichtig“, sagt Pekeler. Urschreie, geballte Fäuste, dem Ball hinterherhechtende Männer, deren Gedanken manchmal schneller zu sein scheinen als die Gliedmaßen folgen können. Purer Pokal-Kampf. „Die Löwen hatten gegen unsere Abwehr wenig Ideen“, sagt Pekeler, der daran ebenfalls großen Anteil hat. Und vorne erzwingen die Kieler ihre Treffer nun mit Überzahlspiel, Sagosens Durchschlagskraft und Duvnjaks unbändigem Willen.

Schrecksekunde: Gensheimer sackt der Kreislauf weg

Eine Schrecksekunde kühlt die Hitze der Schlussphase ab, als Uwe Gensheimer nach einem vergebenen Siebenmeter zu Boden sinkt. Doch der Löwen-Linksaußen, dem der Kreislauf weggesackt war, konnte das Feld aus eigener Kraft verlassen, die letzten Sekunden und den finalen Treffer durch Niclas Ekberg von der Bank aus verfolgen.

„Ich freue mich am meisten, mit welcher Laune die Jungs das gespielt haben“, sagte ein stolzer Filip Jicha nach dem Sieg. „Ein K.o.-Spiel bei den Löwen ist eine der schwersten Aufgaben, die man bekommen kann. Das war ein unglaublicher Sieg.“ Und einer, der die Kieler zum 17. Mal ins Final Four um den Pokal beförderte. „Da wollten wir unbedingt noch einmal hin.“

Die Endrunde findet am 23. und 24. April zum letzten Mal in Hamburg statt, bevor sie nach Köln verlagert wird. Die Halbfinal-Begegnungen lost Nationaltorwart Johannes Bitter am Dienstag in Hamburg aus.