Spiel des THW Kiel unterbrochen – Halle wurde geräumt

Die einen: waren nie da. Die anderen: Stammgäste, Rekordsieger mit elf Titeln. Am Dienstagabend (20 Uhr, Liveticker auf KN-online) wird einer von beiden k.o. gehen. Im Viertelfinale des DHB-Pokals tritt der THW Kiel beim TVB Stuttgart an. Das Ziel: das Final Four in Hamburg am 4. und 5. April.