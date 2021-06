Dortmund

Die Zebras Hendrik Pekeler und Steffen Weinhold stehen im Kader von Bundestrainer Alfred Gislason für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August). Am Mittwoch hat der Deutsche Olympische Sportbund das 17-köpfige Aufgebot des Isländers bestätigt. 15 Akteure werden im Olympischen Dorf einziehen, zwei „Ersatzleute“ werden sich nicht bei der Mannschaft des Deutschen Handballbundes aufhalten können.

Zehn Rio-Medaillengewinner im Kader

Insgesamt sieht das „Puzzle“ des ehemaligen Kieler Erfolgscoaches für die „#RoadToTokyo“ zehn Spieler vor, die 2016 in Rio die Bronzemedaille gewannen. Torwart Silvio Heinevetter und Rechtsaußen Tobias Reichmann plant Gislason indes nur als Ersatzleute ein. Das Duo vom Bundesligisten MT Melsungen wird jedoch die komplette Vorbereitung in Herzogenaurach inklusive der beiden Test-Länderspiele gegen Brasilien (9. Juli) und Ägypten (11. Juli) absolvieren. Zunächst setzt Gislason zwischen den Pfosten also auf das Duo aus Ex-Zebra Andreas Wolff (KS Vive Kielce) und HSV-Rückkehrer Johannes „Jogi“ Bitter. Der 38-Jährige hatte bereits an den Olympischen Spielen 2008 in Peking teilgenommen, als die deutsche Mannschaft als Neunter in der Vorrunde ausschied.

„Die Auswahl war gewiss nicht einfach. Aber jetzt haben wir einen guten Kader gefunden, ich bin sehr optimistisch“, sagte der 61-Jährige am Mittwoch. Sollte sich ein nominierter Spieler bis zum kommenden Montag verletzen, kann in Einzelfällen noch ein Tausch vorgenommen werden. Danach sind Wechsel nur noch mit medizinischem Attest möglich. Der DOSB hat vorsorglich den gesamten 28er-Kader als Pool nominiert, um jede Möglichkeit eines Personaltausches nutzen zu können. Diesem 28er-Kreis gehört auch Linksaußen Rune Dahmke vom THW Kiel an.

Besonders die verletzungsbedingten Ausfälle von Patrick Wiencek (THW Kiel) und Fabian Wiede (Füchse Berlin) hatten Gislasons Überlegungen kurzfristig über den Haufen geworfen. Als Ersatz für den Kieler Innenblockspieler und Kreisläufer Wiencek setzt der Isländer nun mit Finn Lemke (MT Melsungen) auf einen zusätzlichen reinen Abwehrspezialisten für den Innenblock. Weil Wiede als möglicher Spielmacher nicht mehr infrage kam, bekam Löwe in spe Juri Knorr den Vorzug vor dem jungen Halblinken Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), der ebenso wenig berücksichtigt wurde wie die Routiniers Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf) und Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen). „Juri ist in unseren Systemen deutlich besser eingespielt“, so Gislason.

Nach nur einer Woche Puffer zwischen Saisonende und Start der Vorbereitung muss Gislason auch den sensiblen Strippenzieher in Sachen Belastungssteuerung geben: „Viele Spieler waren am Ende der Saison fast am Ende ihrer Kräfte. Konditionelle Schwerpunkte werden wir nicht legen können, den Akzent hauptsächlich auf den taktischen Bereich setzen.“

Der DHB-Kader für Tokio Der Kader des Deutschen Handballbundes (DHB) für die Olympischen Spiele in Tokio, Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Silvio Heinevetter (MT Melsungen), Johannes Bitter (TVB Stuttgart, ab 1. Juli HSV Hamburg); Linksaußen: Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen); Rückraum links: Julius Kühn (MT Melsungen), Paul Drux (Füchse Berlin); Rückraum Mitte: Philipp Weber (SC DHfK Leipzig, ab 1. Juli SC Magdeburg), Juri Knorr (GWD Minden, ab 1. Juli Rhein-Neckar Löwen); Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen), Steffen Weinhold (THW Kiel); Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen), Timo Kastening (MT Melsungen); Kreis: Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Hendrik Pekeler (THW Kiel), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen); Abwehr: Finn Lemke (MT Melsungen).

14+1+2 – am 23. Juli müssen beim „Technischen Meeting“ in Tokio die 14 nominierten Spieler und der designierte erste Ersatzmann bestätigt werden. Einen Tag später bestreitet die DHB-Auswahl ihr erstes Gruppenspiel gegen Europameister Spanien (24. Juli, 9.15 Uhr deutscher Zeit). Weitere Vorrundengegner sind Argentinien (26. Juli, 4 Uhr), Rekordweltmeister Frankreich (28. Juli, 14.30 Uhr), der EM-Dritte Norwegen (30. Juli, 14.30 Uhr) und Brasilien (1. August, 12.30 Uhr). Die ersten vier Teams erreichen das Viertelfinale. Zweimal – 1984 in Los Angeles sowie 1988 in Seoul – hat Alfred Gislason als Spieler an Olympischen Spielen teilgenommen. „Das Ziel ist eine Medaille. Aber wir müssen unsere Vorbereitung sehr gut nutzen.“ So ganz kann aber auch Gislason das Thema Corona nicht ausklammern. „Ich war zweimal selbst bei Olympia. Es kommen Sportler aus aller Welt zusammen, stehen gemeinsam beim Essen an und solche Dinge. Ich bin gespannt, wie vor Ort alles gehandhabt wird und was passiert, sollte es einen Corona-Ausbruch geben.“

Am Montag startet die Vorbereitung in Herzogenaurach, wo Gislason auch mit dem THW Kiel in den Jahren 2015 bis 2018 vier Trainingslager abgehalten hat. Auch Axel Kromer, Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes und bei den Olympischen Spielen Leiter der deutschen Teilmannschaft Handball, zeigte sich am Mittwoch zuversichtlich: „Wenn wir unseren Weg konsequent gehen, haben wir die Chance, uns in Tokio große Träume erfüllen zu können. Wichtig wird eine gute Ausgangsposition in der Vorrundengruppe für das Viertelfinale. Wir haben in jedem Spiel den Anspruch, den Gegner zu bezwingen.“ Am Mittwoch, 14. Juli, hebt der Flieger nach Tokio dann um 18.15 Uhr von Frankfurt am Main aus ab. Von dort aus geht es in einer Stunde Flugzeit zunächst weiter ins deutsche Quartier nach Tokushima. Am 22. Juli folgt aus diesem letzten Trainingslager der Umzug ins Olympische Dorf.