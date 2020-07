Kiel

Ob er sein Fischbrötchen mit Lachs haben möchte? "Wenn der aus Norwegen kommt", sagt Sander Sagosen und lacht. Ein Scherz, Heimweh plagt den Norweger keines.

Sander Sagosen, 24 Jahre alt, Handball-Superstar. Eine Karriere wie am Reißbrett geplant: Ein Jahr Haslum, dann drei Jahre Profi-Erfahrung im dänischen Aalborg, der Schritt auf die große Bühne bei Paris St. Germain, wieder drei Jahre später der Wechsel zum THW Kiel in die Bundesliga, die beste Liga der Welt. Königsdisziplin für jeden Handballer.

Rune Dahmke, 27 Jahre alt, Kieler Jung, Publikumsliebling beim THW Kiel. Der erste gebürtiger Kieler, der den Sprung aus der vereinseigenen Jugend in den Profikader schaffte, seit der Klub zur Weltelite gehört.

Das Schicksal und der Sport haben beide auf mehreren Ebenen zusammengeführt. Seit Monatsbeginn sind sie Teamkollegen. Befreundet waren sie schon vorher, sind sie doch mit Schwestern liiert: Dahmke mit der frisch gekürten Welthandballerin Stine Oftedal (Györ), Sagosen mit Hanna Oftedal, die ihre Karriere im November verletzungsbedingt beendete und ihn nun nach Kiel begleitete.

Zwei Teamkollegen, eine Familie

"Wir sind eine Familie", sagt Sagosen, der Neu-Kieler, der sich in seinen ersten Tagen in der Stadt vor Lob über Klub, Teamkollegen und neues Umfeld nur so überschlägt. "So schnell habe ich mich noch nirgendwo heimisch gefühlt." Und das ist auch Dahmkes Verdienst.

So viel Zeit wie in Sagosens ersten Tagen in Kiel haben die beiden Handballprofis noch nie miteinander verbracht. Die Sommerpause 2019 war kurz, reichte aber für ein paar gemeinsame Tage in Norwegen. Und den Beginn einer Freundschaft, die sich nun blitzschnell vertieft hat.

Dahmke als Wohnungsvermittler und Stadtführer

Als Sagosen in der Pandemie aus Norwegen auf Wohnungssuche in Kiel war, übernahm Dahmke die Besichtigungen, schaltete Sagosen per Videochat-Dienst Facetime dazu. An sich eine leichte Aufgabe für den gelernten Immobilienmakler, der Norweger hatte aber besondere Ansprüche. "Priorität Nummer eins war, dass sie nicht mehr als 200 Meter von Runes Wohnung entfernt liegt", sagt er lachend und schiebt hinterher. "Jetzt sind es wohl etwa 700, aber das ist auch okay."

Gemeinsam mit Freundin Hanna hat er schon alles eingerichtet ("Als es ans Ikea-Regale aufbauen ging, war Rune plötzlich nicht mehr da.") und sich unter Dahmkes Anleitung auf eine kulinarische Reise durch Kiel gemacht.

"In den ersten Tagen im Juni waren wir fast jeden Tag irgendwo essen", erinnert sich Dahmke, der seine Rolle als persönlicher Stadtführer durchaus ambitioniert ausfüllt. "Wenn jemand aus Paris kommt, muss man ihm ja etwas bieten", sagt er lachend.

Sagosen : "Hier fühlt man sich frei"

Und so schwärmt Sagosen bereits vom Strand in Surendorf, dem Fördewanderweg zwischen Mönkeberg und Heikendorf, dem Fischbrötchen an der Kiellinie und dem allgemeinen Kiel-Gefühl. "Bisher hat mir alles gefallen. Ich bin überrascht wie hübsch und sauber alles in der Stadt ist. In Paris ist es viel lauter, viel mehr Menschen und Dreck. Hier fühlt man sich frei."

Auch Dahmke genießt es, den Quasi-Schwager in unmittelbarer Nähe zu haben. "Schon nach vier Tagen habe ich Sander und Hanna gesagt, wie unglaublich wohl ich mich damit fühle, sie ständig um mich zu haben."

"Unsere Freundschaft ist einzigartig"

Denn Freundschaften dieser Intensität sind im Profisport keine Selbstverständlichkeit. "Man verbringt drei, vier Jahre gemeinsam, sieht sich fast jeden Tag, freundet sich gut an und plötzlich ist es von einem auf den anderen Tag vorbei, weil einer den Verein wechselt", berichtet Dahmke. "Ich bin deshalb vorsichtig geworden. Wenn man sich plötzlich nicht mehr jeden Tag sieht und den Kontakt verliert, darf einen das nicht negativ beeinflussen. Deshalb ist unsere Freundschaft schon einzigartig."

Denn selbst wenn die sportlichen Wege sie irgendwann wieder auseinander führen sollten, ist Sagosen sich sicher: "Wir sind ja Familie, wir werden uns immer wiedersehen."

Die örtliche Nähe hat die Freundschaft noch einmal intensiviert, und Sagosen erwartet, dass sie noch enger wird, wenn die Saison erst einmal gestartet ist. "Wenn wir erst einmal gemeinsam um Titel kämpfen, wird sie noch weiter wachsen. Es gibt nichts Besseres, als mit Freunden Erfolge zu feiern."

Da ist er wieder, der Titelhunger des Superstars, der schon bei seiner Vorstellung in Kiel ankündigte, mit den Zebras alle Titel holen zu wollen, die es zu gewinnen gibt.

Pandemie macht demütig

Die Corona-Pandemie und lange Pause hat Sagosens Lust auf große Siege nur noch größer gemacht - und beide Handball-Kumpel phasenweise nachdenklich gestimmt. "Man realisiert, wie viel Glück man bisher hatte, sich nur auf den Sport konzentrieren zu können", sagt Sagosen.

Dahmke ergänzt: "In den vergangenen Monaten hat es Momente gegeben, in denen ich darüber nachgedacht habe, was wird, wenn die zweite Welle kommt und wir wieder aufhören müssen. Wir haben alle realisiert, dass die Pandemie größere Konsequenzen haben könnte, als es zunächst den Anschein hatte. Das macht einen schon demütiger, wenn man bedenkt, dass man sich bisher nie darüber Gedanken machen musste, ob man sein Geld bekommt oder ob man nächstes Jahr überhaupt spielen kann."

Vorfreude mit Abstrichen

Auch wenn die Kieler mit dem Start der Vorbereitung ein Stück Normalität in ihrem Handball-Alltag zurückerlangt haben, ist die Pandemie für sie nach wie vor präsent. Zwar gibt es mit Mitte September (Champions Leaue) und Anfang Oktober (Bundesliga) Starttermine für die Wettbewerbe. Ob das Corona-Geschehen sie aber wirklich Realität werden lässt, ist schwer abzusehen. "Ich vermisse es, mich voll und ganz darauf fokussieren zu können, der beste Spieler zu werden, der ich sein kann", sagt Dahmke. Bei Sagosen klingt das so: "Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich darauf freue, dass es endlich wieder losgeht.

Ein Grund für seinen Wechsel nach Kiel war die Tatsache, das der THW in der Regel vor einer ausverkauften Halle mit 10.285 Fans spielt. Eine Zahl, die Sagosen so beeindruckt, dass er sie immer gleich mitnennt, wenn er von seiner neuen Heimspielstätte spricht. "Das ist wie Heim-WM - nur in jedem Heimspiel", sagt er mit glänzenden Augen.

So bald wird er dieses Zebra-typische Gefühl nicht erleben. Wenn überhaupt, wird die Liga nur mit einer stark begrenzten Anzahl von Zuschauern starten können. "Das ist traurig, aber ich drücke einfach die Daumen, dass ich sie so bald wie möglich ausverkauft erleben kann", sagt Sagosen.

Dahmke hat noch Asse im Ärmel

Aber erst einmal heißt es jetzt: Vorbereitung und sich weiter in Kiel einleben. Stadtführer Dahmke ist für alle Eventualitäten gerüstet. "Falls Sander irgendwann müde und genervt wird, habe ich noch ein paar Asse im Ärmel, um ihn bei Laune zu halten. In Laboe und Stein waren wir zum Beispiel noch nicht..."

Sagosen über den Handballer Dahmke " Rune ist quasi der menschliche Ironman. Er kann einfach alles. Er ist so gut trainiert, so athletisch, hat jede Bewegung drauf und ist wirklich schnell. Als Außenspieler muss man athletisch sein und den Ball ins Tor werfen – und darin ist er super."

Dahmke über den Handballer Sagosen "Wie Sander es geschafft hat, bereits seit vier Jahren auf diesem Level zu spielen und das als so junger Spieler, ist außergewöhnlich. Es fühlt sich an, als hätte er schon ewig auf diesem Niveau gespielt. Er beweist in jedem Spiel, dass er zu den Top drei in der Welt gehört. Wir hätten keinen besseren Transfer machen können."

