Um 11 Uhr ist der THW Kiel am Montag in Hamburg abgehoben ins Abenteuer Super Globe. Zwischenlandung in Frankfurt, Zwischenlandung in Kuwait, Landung in Dammam in Saudi-Arabien abends um 22.05 Uhr. Mit an Bord: der Tross des Rekordmeisters, ein mulmiges Gefühl und ein achtseitiger Verhaltenskodex.