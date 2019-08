Graz/Kiel

Ein Blick auf den Tagesplan der Handballer im Trainingslager des THW Kiel wirft bei Außenstehenden Fragen auf. Neben den Terminen für Frühstück, Mittagessen und Co. steht dort seit dieser Saison „Training mit BH“.

Sensor zwischen den Schulterblättern

Tatsächlich streifen sich die Spieler vor jeder dieser Einheiten einen schwarzen Bra über. Der Grund: Hinten, zwischen den Schulterblättern ist eine Tasche für einen Sensor der Größe einer Streichholzschachtel eingenäht, den die Kieler nun in fast jedem Training tragen.

Er sammelt Daten und spuckt sie in Echtzeit wieder aus, so dass die Trainer die Belastung der Spieler individuell ablesen und steuern können. Bei Spielen in der Handball-Bundesliga ist die Nutzung ab der kommenden Saison ohnehin Pflicht. Als erster deutscher Handball-Verein nutzen sie die Echtzeit-Tracking-Technologie auch im Training.

Vorbilder in Paris und Barcelona

Damit folgen die Kieler dem Beispiel von Paris St. Germain und dem FC Barcelona und nicht zuletzt Sportarten wie Fußball oder Eishockey, in denen solche Systeme längst Gang und Gäbe sind.

„Ich habe forciert, dass wir das bekommen“, sagt THW-Kiel-Trainer Filip Jicha, der die Arbeit mit den Daten in seiner Zeit in Barcelona kennenlernte. „Es ist ein unglaublicher Mehrwert für die Trainingssteuerung. Und das ist, was die Spieler am Ende besser macht. Spitzenteams arbeiten schon damit – und da müssen wir dranbleiben.“

Ein kleines Satellitensystem

In der Praxis funktioniert das so: Mehrere sogenannte „Anker“ spannen über dem Spielfeld ein Koordinatensystem auf, errichten sozusagen ein eigenes Mini-Satellitensystem.

Bewegen sich die Spieler mit ihrem Sensor darin, werden Werte wie Herzfrequenz, Geschwindigkeit und als Kombination mehrerer Parameter die Gesamtbelastung angezeigt, aufgezeichnet und im Anschluss an das Training als Report ausgespuckt.

Über 50 verschiedene Metriken können die Trainer abrufen. Sie geben zum Beispiel Aufschluss über die gelaufene Gesamtdistanz, die Anzahl der Sprints oder den härtesten Wurf eines jeden Spielers. Aber auch Sprunghöhe und „Air Time“, also die Zeit, die ein Spieler in der Luft schwebt, werden gemessen und können Aussagen über die Sprungkraft treffen.

Mobiles System fürs Trainingslager

In den Hallen eines jeden Bundesligisten sind für die Datenerfassung – je nach Größe – 14 bis 22 „Anker“ des Satellitensystems aufgestellt. Der THW Kiel hat auch sein Trainingszentrum in Altenholz damit ausrüsten lassen und ein etwas abgespecktes mobiles System angeschafft, mit dem die Zebras im Trainingslager in Graz arbeiten.

„Dadurch erhoffen wir uns eine Minimierung des Verletzungsrisikos. Die vollautomatischen Analysen und Auswertungen in Echtzeit bieten dafür eine großartige Grundlage“, sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Spieldaten werden live im TV gezeigt

Die Handballer tragen ihren neuen Bra also mit Fassung, auch wenn THW-Linkshänder Steffen Weinhold zugibt: „So oft habe ich noch keinen BH getragen...“

Auch dass seine individuellen Leistungswerte bei Liga-Spielen live im Fernsehen für Jedermann zu sehen sein werden, stört den 33-Jährigen nicht. „Ich sehe dabei zwar nicht so gut aus, weil ich weder schnell laufen noch hart werfen oder hoch springen kann. Aber ich denke, für die Zuschauer ist es eine schöne Spielerei.“ Anfangs habe er auch selbst ab und zu im Training auf die Anzeige geschaut. „Aber ich verhalte mich im Training jetzt nicht anders als vorher. Ich denke, für die Trainer ist es die wichtigste Informationsquelle.“

