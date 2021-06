Mannheim

Da ist das Ding! Kapitän Domagoj Duvnjak ist der erste, der in Mannheim die Meisterschale in die Höhe stemmt. Goldenes Konfetti regnet, eine mühlstein-schwere Last fällt von den Spielern des THW Kiel ab. Neuer deutscher Handballmeister. Der Kieler Rennwagen hat sich über die Ziellinie gerettet.

Die Kupplung schleift, der Zahnriemen springt über, die Reifen sind abgefahren, aus porösen Schläuchen tropft Bremsflüssigkeit. Der sportliche Kieler Achtzylinder ist inspektionsreif, kämpft sich in Mannheim beim 25:25 gegen die Rhein-Neckar Löwen mit dem letzten Tropfen Benzin über die Ziellinie. Dort kochen die Emotionen dieser irrwitzig rennfahrenden Handballer über, ist alles Jubeltraube.

Glückseligkeit bei der Siegerehrung

Duvnjak, Niklas Landin, Patrick Wiencek führen die Meisterschalen-Choreographie an. Sagosen, Dahmke, Horak, Reinkind und so weiter. Minuten später sitzt Hendrik Pekeler allein vor dem Eingang zum Kabinentrakt, lässt alles sacken. "Ich empfinde eine Megafreude, aber bin auch total kaputt. Die Saison war so hart, jetzt fällt einfach nur eine Last von uns ab", sagt der Nationalkreisläufer, der am Montag um 5.50 Uhr mit seiner Familie nach Kreta in den Urlaub fliegen und "Kraft und Sonne tanken und nicht an Handball denken" will.

Biergetränkte Meistershirts

"Campeones, Campeones, olé, olé, olé!", schallt aus der Kieler Kabine, in der Bier regnet, der Pizzabote Grundlage für den Abend liefert. "Titel verteidigt. Einfach nur stolz!", prangt auf den Meistershirts. Rechtsaußen Sven Ehrig strahlt am Tag nach seinem 21. Geburtstag: "Ein besseres Geschenk konnte ich nicht kriegen. Surreal, dass ich in so einer Mannschaft spielen darf." Ein Sonderlob gibt's von Chefcoach Filiip Jicha: "Sven musste in den fünf entscheidenden Spielen alleine ran und hat sich nicht in die Hose gemacht. Das freut mich."

Auch der angeschlagene Patrick Wiencek, der sich angesichts seines wieder aufgebrochenen Wadenbeinbruches durch die Partie geschleppt hat, zeigt sich erleichtert: "Die Belastung war so ungemein hoch. Wir hatten europaweit die meisten Spiele. Aber wir wollten den Titel unbedingt. Das wird als eine der größten Meisterschaften in Erinnerung bleiben. Wir sind alle Spitzensportler, würden auch mit einem Bein spielen. Das war ein Übergangsjahr. Ich will jetzt gesund werden."

Für Filip Jicha zeigt die Titelverteidigung nach der Meisterschaft in der abgebrochenen Vorsaison, "dass wir es verdient haben". Der Cheftrainer ist stolz, "unter welchen Bedingungen die Jungs das durchgezogen und nie gemeckert haben". Welthandballer Niklas Landin kann seine Gefühle "schwer beschreiben": "Ich bin leer, aber dieses Gefühl, nach der Saison ganz oben zu stehen, werde ich nie vergessen. Bei Andys letztem Wurf habe ich nur gedacht: ,Hoffentlich bin ich da in der Ecke'."

Top-Scorer Niclas Ekberg sagt nachdenklich: "Dieses schlimme Jahr will ich jetzt abhaken und auf eine hellere Zukunft blicken." Uwe Schwenker, Präsident der Handball-Bundesliga (HBL) resümiert zufrieden: "Aus Sicht der HBL ist es ein versöhnlicher Abschluss. Wir haben in ein schwarzes Loch geblickt und konnten dennoch 38 Spieltage durchziehen. Das konnte man so nicht erwarten. Es war ein Herzschlagfinale. Glückwunsch an den THW, Kompliment aber auch an die SG. Beide haben eine tolle und denkwürdige Saison gespielt - mit dem glücklicheren Ende für Kiel. Jetzt schauen wir optimistisch in die Zukunft mit einer ordentlichen Auslastung in den Hallen."