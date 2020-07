Köln/Kiel

Mit dem Supercup, der eigentlich zwischen dem deutschen Handball-Meister und dem Pokalsieger ausgetragen wird, startet die Liga traditionell in die neue Saison. Weil kein Pokalsieger ermittelt wurde, tritt die SG Flensburg-Handewitt gegen den THW Kiel an.

Das Spiel im ISS Dome in Düsseldorf, das am Dienstag, 26. September um 20.30 Uhr angepfiffen werden soll, soll ein Testlauf für Handball-Spiele mit Publikum in Pandemiezeiten werden. Zum auf Anfang Oktober datierten Liga-Start erhoffen sich Verband und Vereine nach wie vor, dass in begrenztem Rahmen Zuschauer zugelassen werden können.

Anzeige

Alle Karten müssen zurückgegeben werden

Durch die behördlichen Auflagen muss auch für den Supercup der Ticketverkauf erneut abgewickelt werden, teilte die HBL mit. Alle Karten müssen zurückgegeben werden. Dazu wollen HBL und Eventim sich zeitnah mit den Käufern in Kontakt setzen. Wann der neue Vorverkauf startet, steht noch nicht fest.

Weitere KN+ Artikel

Die Veranstalter derzeit mit einer Zuschauerzahl zwischen 2000 und 6000 Fans statt der ursprünglichen Kapazität von 11.500 Zuschauern. Das Hygiene- und Betriebskonzept der HBL für die Veranstaltung liegt derzeit den Düsseldorfer Behörden zur Prüfung vor.

Mehr Sport-Nachrichten lesen Sie hier.