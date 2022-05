Der THW Kiel hat das 106. Nordderby gewonnen. In der Handball-Bundesliga siegten die Zebras am Sonntag bei der SG Flensburg-Handewitt mit 28:27 (13:12) und verhinderten so die vorzeitige Meisterkrönung des SC Magdeburg. Dank des Erfolges behaupteten die Kieler mit 50:10 Punkten den zweiten Tabellenplatz.