Meisterfeier in Zeiten von Corona. Im Hause Jicha gab es am Abend nach dem „Titelgewinn“ Essen vom „Kaiser“ in Strande. Dazu wollte der Cheftrainer des THW Kiel „eine schöne Flasche Wein“ entkorken. Keine Sause auf dem Rathausplatz, (noch) keine Meisterschale. Bleibt alles anders im April 2020.