Im Interview spricht Domagoj Duvnjak vom THW Kiel vor dem Halbfinale im EHF-Cup gegen TTH Holstebro (Freitag, 18 Uhr, Sparkassen-Arena) über seine Final-Four-Erfahrung, die Titelchancen für den THW Kiel und seine Rolle als Leader in der Mannschaft.

Herr Duvnjak, war Ihnen bewusst, dass Sie in der Mannschaft die meisten Final Fours gespielt haben?

Domagoj Duvnjak: Nein, das wusste ich nicht.

Wie wichtig ist denn Erfahrung bei dieser Art der Finalspiele?

Erfahrung hilft immer. Ich weiß noch, wie ich 2011 mit dem HSV zum ersten Mal im Champions-League-Halbfinale beim Final Four in Köln stand. Du läufst in die Halle ein, siehst 20.000 Leute und weißt gar nicht mehr, wo du hingucken sollst. Und dabei solltest du dich einfach auf das Spiel fokussieren. Bei der Kulisse ist das nicht leicht - ich war damals erst 22 Jahre alt. Mein erstes Final Four war sehr schwer für mich. Wir haben dann auch leider im Halbfinale gegen Ciudad Real verloren. Inzwischen bin ich 30 und weiß, was auf mich zukommt.

Kann das Final Four in Kiel denn so schön werden wie das in Köln?

Ja, auf jeden Fall, davon bin ich überzeugt. Es werden nicht 20.000, sondern nur 10.000 Fans in der Halle sein, aber wir wissen ja, was für eine Stimmung die hier machen können. Es wird mein erstes Final Four im EHF-Cup, und ich freue mich riesig, es in Kiel erleben zu dürfen - das ist ein Privileg.

Beim THW Kiel übernehmen Sie als Kapitän auf dem Feld immer wieder Verantwortung, wenn es drauf ankommt. Wie sind Sie zum Leader geworden?

So würde ich mich selbst nie bezeichnen, weil wir so viele sind, die Verantwortung übernehmen. Das hat man zuletzt ja auch in Hamburg (Final Four um den DHB-Pokal, das der THW Kiel nach Siegen über die Füchse Berlin und den SC Magdeburg gewann, d. Red.) gesehen. Da sind wir in die beiden Spiele mit völlig unterschiedlichen Rückraum-Reihen gestartet. Jeder in der Mannschaft ist wichtig.

Wie groß schätzen Sie die Chance ein, am Wochenende den zweiten Titel der Saison zu holen?

Wir sind der Favorit. Aber das bedeutet gar nichts. Erst einmal müssen wir das auf dem Spielfeld zeigen. Wir haben den Vorteil zu Hause zu spielen und wollen zeigen, dass wir die beste Mannschaft im Final Four sind.