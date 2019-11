Der THW Kiel bleibt in der Handball-Bundesliga in der Spitzengruppe. Am Sonntag besiegten die Zebras den Tabellenachten SC DHfK Leipzig mit 27:26 (12:11). Damit bleibt der THW Kiel die Mannschaft mit den wenigsten Minuspunkten und rückte vorerst wieder auf Rang zwei der Tabelle vor.