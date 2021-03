Kiel

Harald Reinkind war 2018 von den Rhein-Neckar Löwen zum THW Kiel gewechselt und entwickelte sich bei den Zebras kontinuierlich weiter. THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi sagt über den norwegischen Nationalspieler: „Harald übernimmt Verantwortung, bringt seine Erfahrung und seine Qualitäten ein. Er spielt in unserer langfristig angelegten Kaderplanung eine wichtige Rolle. Deshalb freuen wir uns, ihn bis mindestens 2024 im THW-Trikot zu sehen.“

Auch THW-Trainer Filip Jicha betonte den Stellenwert des 28-Jährigen in seiner Planung. „Er hat in seiner Entwicklung einen Riesenschritt gemacht, ich mag seinen Willen und seine Einstellung, hart zu arbeiten. Harald ist beim THW Kiel zu einem Weltklasse-Spieler gereift. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, mit ihm eine der Säulen unseres Spiels an uns zu binden.“

Reinkind: "Möchte weiter Titel gewinnen"

Für den Norweger gab es mehrere Gründe, in Kiel zu bleiben: „Es ist klasse, was wir gemeinsam als Mannschaft in den vergangenen Jahren erreicht haben. Ich möchte weiter Titel gewinnen, und wir wollen mit unserer Mannschaft weiter angreifen.“

Der am 17. August 1992 in Tønsberg geborene Harald Reinkind wechselte 2014 von Fyllingen Håndball aus der Postenligaen, der höchsten norwegischen Spielklasse, in die Handball-Bundesliga. Mit den Rhein-Neckar Löwen wurde der Linkshänder unter anderem zweimal Deutscher Meister.

2018 wurde der 1,96 Meter große Rückraumspieler ein Zebra. Mit dem THW Kiel erfüllte sich Reinkind im Dezember 2020 den Traum vom Champions-League-Sieg. Zuvor hatte er im THW-Trikot bereits die deutsche Meisterschaft, den EHF- sowie den DHB-Pokalsieg feiern können.

In 125 Einsätzen für den THW Kiel erzielte Reinkind bisher 374 Tore. Für sein Heimatland, mit dem er 2019 WM-Silber und 2020 EM-Bronze holte, bestritt der Norweger bisher 116 Länderspiele, in denen er 235 Mal traf.