Deutscher Rekordmeister auf der einen, abstiegsbedrohter Altmeister auf der anderen Seite – den THW Kiel und den TSV Grün-Weiß Dankersen-Minden, kurz GWD Minden, verbindet ein langer gemeinsamer Weg durch die Handball-Historie. Erstes Duell: Am 24. Februar 1962 setzten sich die Hassee-Winterbeker bei der Endrunde um die deutsche Meisterschaft in der Ostseehalle mit – Achtung! – 8:4 nach zweimal 20 Minuten Spielzeit durch. Der bereits 39-jährige Spielertrainer Hein Dahlinger und Co. waren auf dem Weg zu ihrem zweiten Meistertitel nicht zu stoppen.

Dann kamen die Siebziger, die GWD-Hochzeit mit Spielern wie Torwart Rainer Niemeyer oder Jimmy Waltke, mit den Titelgewinnen 1971 und 1977. Später folgte eine lange Durststrecke in Liga zwei (1986 bis 1995), erneute Abstiege 2010 und 2015, der direkte Wiederaufstieg 2016. Und heute? Nach famosen sechs ungeschlagenen Partien zwischen Ende April und Ende Mai hatten sich die Grün-Weiß eigentlich schon aller Abstiegssorgen entledigt. Es folgten drei Niederlagen beim Bergischen HC (24:25), gegen den SC Magdeburg (25:35) sowie in Leipzig (21:24). Und plötzlich trennt GWD (Platz 15/25:43 Punkte) nur noch ein mickriges Pünktchen von den Eulen Ludwigshafen auf dem ersten Abstiegsplatz 17 (24:44 Punkte).

THW Kiel ohne Ekberg

„Minden wird alles reinhauen in dieses Spiel, kommt über eine starke Abwehr mit viel Brutalität“, prognostiziert THW-Cheftrainer Filip Jicha. Der THW muss seit der Niederlage in Magdeburg auf seinen Torgaranten Niclas Ekberg (Innenbandriss) verzichten, reist am heutigen Vormittag mit nur einem Rechtsaußen (Sven Ehrig) zu seinem 55. Saison-Pflichtspiel in der Kreissporthalle Lübbecke, in die GWD aus der sanierungsbedürftigen Mindener Kampa-Halle ausweichen muss. 500 Fans dürfen dort ihre Mannschaft unterstützen. Das 41:26 im Hinspiel am 1. November war indes das erste Geisterspiel in der Geschichte des THW Kiel. Der muss nun ohne Ekberg den Druck auf Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt aufrechterhalten. „Er wird uns fehlen, aber wir müssen die Saison ohne Ersatz beenden“, sagt Jicha, der als „Plan B“ mit einem Linksaußen oder einem der Rückraum-Linkshänder auf dem rechten Flügel plant.

Das 33:34 in Magdeburg und die vermeintlich verspielte Meisterschaft schmerzen noch immer. „Man muss davon ausgehen, dass sich Flensburg das nicht mehr nehmen lässt“, sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Aber der THW will für alle Eventualitäten gewappnet sein, und das bedeutet eben auch, zwei Punkte aus Minden an die Kieler Förde zu holen. „Enttäuschung ist seit Magdeburg definitiv da. Aber alle beißen auf die Zähne. Hut ab! Wir haben in Magdeburg gut gespielt. Diese Erfahrung wird meine Spieler stärker machen“, so Jicha.

GWD mit Jungstar Juri Knorr

Bei den Gastgebern von Trainer Frank Carstens („Es gibt nicht viele Statistiken, die für uns sprechen. Aber wir können auch den THW in die Bredouille bringen, zusätzlichen Stress erzeugen. Dann sollte das vielleicht auch den THW ein bisschen menschlicher machen“) stechen besonders Haupttorschütze Christoffer Rambo (164 Saisontreffer) und Jungstar Juri Knorr (136), Sohn des Ex-Zebras Thomas Knorr, aus dem von Verletzungen gebeutelten Ensemble hervor, in dem Miljan Pusica, Christoph Reißky (beide Kreuzbandriss) sowie Rechtsaußen Max Staar und Aliaksandr Padshyvalau (beide Fußverletzung) ausfallen. „Juri ist ein junger Spieler, der es sehr gut macht, der in Minden viel Spielzeit bekommt“, sagt Jicha. „Aber er hat auch eine manchmal hohe Fehlerquote. Es kommt also immer darauf an, was für einen Tag er hat.“

Zeitz bisher hinter den Erwartungen

Der zu Saisonbeginn nach Minden gewechselte ehemalige Kieler Christian Zeitz (40) konnte die in ihn gesetzten Erwartungen mit 18 Toren in 28 Spielen bis dato nicht erfüllen.