Kiel

Die Zwillinge sind auch in der französischen Top-Liga LNH regelmäßig bei Spitzenspielen im Einsatz und waren 2017 für die Männer-Weltmeisterschaft in Frankreich nominiert. Die Zebras treten am Freitag, 17. Mai 2019, um 18 Uhr in Kiel gegen den dänischen Konkurrenten an. Das zweite Semifinale zwischen den Füchsen Berlin und dem FC Porto um 20.45 Uhr leiten die Norweger Lars Jørum und Havard Kleven.

Kroatisches Gespann pfeift das Finale

Am Sonnabend, 18. Mai 2019, wird um 18 Uhr zunächst das Spiel um Platz drei von den Schweizern Morad Salah und Arthur Brunner angepfiffen. Finalschiedsrichter (20.45 Uhr) sind indes die Kroaten Dalibor Jurinovic und Marko Mrvica. Das Duo war 2016 schon einmal für ein Final Four im EHF-Cup nominiert. Damals pfiffen die Referees das Halbfinale zwischen BM Granollers und dem HBC Nantes.

