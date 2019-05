Die Teilnehmer für das Final Four um den EHF-Cup am 17. und 18. Mai in Kiel stehen fest: Nach den vorzeitig qualifizierten Handballern vom THW Kiel setzten sich am Wochenende auch die Füchse Berlin, TTH Holstebro und der FC Porto in ihren Viertelfinal-Rückspielen durch.