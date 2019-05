Kiel

Damit krönt sich die Mannschaft mit dem längsten Weg ins Final Four mit dem dritten Platz. Porto war als Dritter der portugiesischen Liga erst mit einer Wildcard in den Wettbewerb gestartet und hatte auf dem Weg von der ersten Qualifikations-Runde nach Kiel auch den SC Magdeburg und Saint-Raphaël ausgeschaltet.

Kieler Handball-Publikum

Erster Gewinner des Sonnabendabends: die Fans! Eine knackevolle Sparkassen-Arena bescherte den beiden Duellanten im Bronzematch trotz besten Wetters eine würdige Atmosphäre. Der FC Porto hatte am Vortag gegen die Füchse Berlin den Kürzeren gezogen, Holstebro war im Halbfinale am THW Kiel gescheitert.

Wechselbad der Gefühle

Beide Mannschaften durchlitten ein Wechselbad der Gefühle. Porto verzichtete im Gegensatz zum Halbfinale auf das taktische Mittel des siebten Feldspielers, setzte sich auf 7:4 ab (16.) und führte auch zur Pause mit 16:14. Nach dem Seitenwechsel gelang den Dänen allerdings bis zum 16:18 (38.) kein Treffer. Besonders Portos eingewechselter österreichischer Nationalkeeper Thomas Bauer brachte die TTH-Angreifer zur Verzweiflung. Nach dem 21:21 (46.) setzten dann die Dänen auf das 7:6, nahmen den Torwart vom Feld - und erlitten eine Bruchlandung mit einigen Gegentoren aufs leere Gehäuse.

Am Ende noch einmal spannend

Dennoch, auch nach dem 23:27 (54.) wurde es noch einmal spannend, als TTH-Torwart Sebastian Frandsen einen Siebenmeter parierte, Holstebro auf 26:27 herankam (57.). Doch es reichte nicht.

100. Treffer von Bramming

So bliebt TTH nur die individuelle Auszeichnung von Magnus Bramming. Der Linksaußen erzielte im Match seinen 100. Treffer im laufenden Wettbewerb und sicherte sich so die Torjägerkanone vor dem Berliner Hans Lindberg, der es vor dem Finale auf 76 Treffer brachte. "Wir hätten gewinnen sollen, haben gut gekämpft, hatten aber keine Kraft mehr", sagte Bramming nach dem Abpfiff und konnte sich noch nicht so richtig über seine 100 Tore freuen. "Das ist schön, aber ich kann mir ja nicht einfach den Ball nehmen und werfen. Dazu brauche ich meine Mitspieler. Jetzt gerade ist mir das nicht so wichtig. Aber in fünf bis zehn Jahren werde ich mich vielleicht daran erinnern und auf ein schönes Wochenende zurückblicken."

