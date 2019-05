Kiel

Bester Torschütze der Berliner war Paul Drux mit sechs Treffern. Für Porto traf Miguel Alves sechsmal.

Wer auf einen Augenschmaus im Duell des Titelverteidigers Füchse Berlin mit dem Final-Four-Neuling FC Porto gehofft hatte, wurde bitter enttäuscht. Von Anfang an leisteten sich beide Mannschaften ein Fehlwurf-Festival.

Viele Fehler auf beiden Seiten

Porto, das im Großteil seiner Angriffe auf sieben Feldspieler setzte, vergab allein in der ersten Halbzeit drei Siebenmeter und verpasste so eine mögliche Führung gegen die Füchse. Doch die waren ebenfalls unkonzentriert. Jacob Holm vergab dreimal, Fabian Wiede tat es ihm gleich. Erst kurz vor der Pause konnte sich Berlin sich mit einem 5:1-Lauf – Silvio Heinevetter im Tor sei dank – erstmals deutlich absetzen (11:7/25.).

Trotz der Vier-Tore-Führung gelang den Füchse auch in der zweiten Halbzeit zunächst keine Vorentscheidung. Besonders Kreisläufer-Koloss Victor Iturriza (5 Tore) mit seinen 105 Kilogramm verteilt auf zwei Meter Körpergröße, vermochten sie selten zu stoppen.

Kieler Fans klatschen für Porto

In der 43. Minute war Porto beim 15:17 dran, und auch zwölf Minuten vor Schluss noch beim 16:19-Rückstand in Schlagdistanz. Der österreichische Torwart Thomas Bauer brachte das Kieler Publikum in seinen Pausen an der Seitenlinie während der Angriffe seiner Mannschaft endgültig auf die Seite der Portugiesen. Schließlich siegte aber die größere Erfahrung von Hans Lindberg (5 Tore) und Co.

Im ersten Halbfinale des Abends hatte der THW Kiel TTH Holstebro aus Dänemark mit 32:26 besiegt und war zum vierten Mal im vierten Anlauf ins Finale um den EHF-Cup eingezogen.