Kiel

Die Idee kam Micha Plieske bei der Arbeit. "Da habe ich immer viel Zeit zum Nachdenken", sagt der 55-jährige Glasreiniger und Fan des THW Kiel. Während er über die bevorstehenden EHF Cup Finals in Kiel sinnierte, überlegte er sich, "was man so alles machen könnte, wenn wir hier schon mal so ein Event haben".

Ein Fanmarsch schwebte ihm vor, einträchtig mit Anhängern aller qualifizierten Vereine. Auch seine Frau Susanne und die Mitglieder ihres Handball-Stammtisches waren sofort begeistert, also meldeten die Pliskes die Aktion als Versammlung an.

Ein Zeichen für die Fan-Gemeinschaft

"Wir wollen ein Zeichen setzen, dass wir Handball toll finden und dass es eine klasse Fan-Gemeinschaft gibt", sagt Susanne Plieske. Ausdrücklich haben sie deshalb Fans beider THW-Fanclubs sowie die Fans aus Berlin, Holstebro und Porto eingeladen.

Ab 14.45 Uhr treffen sich die Teilnehmer auf dem Platz der Kieler Matrosen am Hauptbahnhof. Um 15 Uhr startet der Marsch über die Raiffeisenstraße, das Sophienblatt und den Ziegelteich zur Sparkassen-Arena. "Wir können nicht wirklich einschätzen, wie viele kommen werden", sagt Susanne Plieske. "Vielleicht sind es 50, vielleicht 500 – das würde uns freuen."

Alle Nachrichten zum Final Four im EHF-Cup lesen Sie hier.