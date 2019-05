Kiel

Als Ausrichter und langjähriger Champions-League-Teilnehmer ist der THW Kiel der große Favorit. Die Rolle des Underdogs ist ebenfalls klar vergeben – an TTH Holstebro, den Gegner der Zebras im Halbfinale (Freitag, 18 Uhr, Liveticker).

Als Titelverteidiger treten die Füchse Berlin an, der FC Porto (Freitag, 20.45 Uhr) machte sich in der ersten Quali-Runde auf den Weg ins Final Four und steht nun als nicht mehr ganz unbekannter Neuling auf der Handball-Europakarte erstmals in der Endrunde um einen internationalen Pokal.

Die Erwartungen und Hoffnungen der Mannschaften im Überblick:

THW Kiel

THW-Trainer Alfred Gislason freut sich auf ein „ganz besonderes Wochenende“. Klar, der Isländer hätte lieber Champions League gespielt. „Aber vielleicht wären dann all meine Spieler zum jetzigen Zeitpunkt nicht so gesund.“ Im Halbfinale geht’s für den dreimaligen EHF-Cup-Sieger unter anderem gegen Super-Goalgetter-Linksaußen Magnus Bramming. Der erinnert Gislason an den jungen Nikolaj Jacobsen ( in Kiel bekannt als „Zaubermaus“): „Er macht Tore aus unmöglichem Winkel.“

Spielmacher Miha Zarabec ist jedenfalls heiß auf den Titel: „Es gibt keine Ausreden für uns. Beim zweiten Halbfinale sehe ich Porto als Favoriten. Die spielen eine wirklich starke Abwehr.“ Papa, Mama, Schwester Mariya, Freundin Tamara – beim THW-Österreicher Nikola Bilyk fiebern alle auf der Tribüne mit. „Wir wollen ihnen ein großes Event bieten. Sie geben mir Kraft und Motivation.“ Torwart Niklas Landin will nicht abstreiten, dass der EHF-Cup nur der kleiner Bruder der Champions-League-Trophäe ist. „Es ist trotzdem besonders, den Pott mit den eigenen Fans zu feiern. Ich habe das 2013 mit den Löwen erlebt.“

TTH Holstebro

Magnus Bramming war noch nie in Kiel. „Es war ein besonderer Moment, als ich die Arena zum Training das erste Mal betreten habe. Ich habe schon als kleiner Junge die Spiele des THW verfolgt, kenne sie also aus dem Fernsehen und habe viel über die Atmosphäre hier gehört. Wir sind eindeutig der Underdog. Aber diesen Titel zu gewinnen – das würde die Welt für uns bedeuten. Deshalb werden wir uns voll reinhängen.“

89-mal hat der 28-jährige Linksaußen in dieser Europapokal-Saison getroffen und der Konkurrenz gehörigen Respekt eingeflößt. Optimal war die Vorbereitung nicht. Ein knapper Sieg in Aalborg (28:27) am Mittwoch reichte nicht – Aus in den Play-offs! Aber egal! „Wir haben 200 Fans im Rücken, müssen ohne Angst unser Spiel machen“, sagt der niederländische Linkshänder Kay Smits. Und ergänzt lachend: „Der Druck ist nicht bei uns. Der THW Kiel muss doch gewinnen.“

Füchse Berlin

Die Füchse wissen, wie es geht – Titelverteidiger! Torwart Silvio Heinevetter gibt sich bescheiden: „Wir können uns nach unseren Leistungen der letzten Monate nicht erlauben, schon an ein mögliches Finale zu denken“ Rechtsaußen Hans Lindberg tickt da ganz anders: „Wir wollen den Titel. Und mein Wunschgegner für das Finale? Holstebro. Wir haben dreimal in dieser Saison gegen den THW verloren.“

Velimir Petkovic ist ein Fuchs. Der 62-jährige Berliner Coach blickt auf vier Titel mit Banja Luka (IHF-Pokal 1991), Frisch Auf Göppingen (2011 und 2012) und den Füchsen Berlin (2018). „Ich will meine Mannschaft mental optimal vorbereiten, auch auf die Kulisse.“ Hoffentlich werde man, so Petkovic, von den Kieler Fans nicht ausgepfiffen ... „und die Fans denken daran, dass wir in dieser Saison noch Gutes für den THW tun können“. Was Petkovic meint: Am 29. Mai könnten die Füchse dem THW mit einem Sieg bei der SG Flensburg-Handewitt Schützenhilfe im Titelrennen der Bundesliga leisten. „Petko“ weiß, wie man’s macht.

FC Porto

Ein österreichischer Schlussmann, ein Junge, der seine ersten Gehversuche in Plüderhausen gemacht hat, und ein Welt-Trainer – eine Überraschungsmannschaft ist der FC Porto längst nicht mehr. Den SC Magdeburg rausgeworfen, Vorjahresfinalist Saint-Raphaël ausgeschaltet – „Wir sind nicht hier, um zu verlieren“, sagt Djiril M’Bengue. Der 27-jährige Linkshänder aus dem baden-württembergischen Schorndorf, der in der Jugend für die HSK Urbach/ Plüderhausen auf Torejagd ging, wechselte im vergangenen Jahr vom TVB Stuttgart nach Porto. Knie verletzt, kein Vertrag mehr, dann wurde FC-Trainer Magnus Andersson auf den Sohn eines senegalesischen Vaters aufmerksam. „Im Nachhinein hätte es nicht besser laufen können.“

Torwart Thomas Bauer hat einen festen Plan: „Blau-Weiß gegen Schwarz-Weiß im Finale um einen Titel in Europa – das wäre ganz cool, finde ich.“ Also der FC Porto gegen den THW Kiel. Bei den Wahl-Portugiesen jedenfalls kommt eine Niederlage gegen Berlin in den Gedankenspielen nicht vor. „Wenn wir einlaufen, wird das Publikum ganz schön durchatmen – wir haben ein paar sehr kräftige Jungs dabei“, sagt Bauer. Da muss sogar sein Trainer lachen. Der Schwede hat als Spieler fast alles und als Trainer eine Menge gewonnen. Zum Beispiel den EHF-Cup. Für ihn ist Kiel „das Mekka des Handballs“, die Atmosphäre in der Arena „wahnsinnig schön“. Andersson: „Wir kommen mit viel Respekt und Selbstvertrauen – warum sollen wir nicht zunächst einmal die Füchse schlagen?“

