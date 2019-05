Kiel

Wie der THW Kiel und seine Fans sich in die Herzen Handball-Europas gespielt und gefeiert hatten, zeigte sich am Sonnabend schon vor dem Endspiel: Nach ihrem Sieg im Spiel um Platz drei plünderte die Mannschaft des FC Porto den THW-Fanshop und deckte sich mit Fanartikeln der Zebras ein.

Auch die Banner an der Arena mit den Logos aller vier Mannschaften fanden reißenden Absatz. Alle sechs waren am Morgen nach dem THW-Triumph nicht mehr auffindbar. Eines tauchte allerdings im sozialen Netzwerk Instagram wieder auf – und schmückt nun offenbar in Berlin einen Balkon. Mannschaften und Fans waren begeistert, die Europäische Handballföderation (EHF) war es auch.

"Leuchtturm des EHF-Pokals "

„Kiel ist definitiv ein guter Boden für Finalturniere. Wenn ich über 10000 Fans beim Spiel Holstebro gegen Porto in der Halle sehe, die richtig mitgehen und Stimmung machen, sagt das alles“, sagte Michael Wiederer, Präsident des europäischen Dachverbandes.

Für David Szlezak, Geschäftsführer von EHF Marketing, ging am Wochenende die „bislang beste Saison des reformierten EHF-Pokals“ zu Ende. Den THW Kiel bezeichnete er als "Leuchtturm des EHF-Pokals“. Allen voran lobte Szlezak Sabine Holdorf-Schust, Geschäftsstellenleiterin und designierte Geschäftsführerin des THW, die auch das Organisationskomitee für die Endrunde geleitet hatte.

Monatelange Arbeit des Orga-Teams

Auch Holdorf-Schust zeigte sich gestern zufrieden. „Das war echt toll, wir können stolz auf uns sein“, sagte die 64-Jährige, die das Lob sofort an ihre Mitstreiter weitergab. „Großartig, was das Team geleistet hat und mit wie viel Herzblut alle dabei waren“, sagte sie.

Monatelang hatte das zehnköpfige Geschäftsstellen-Team des Klubs geplant und organisiert. Für die Finaltage kamen 50 freiwillige Helfer dazu, darunter auch Nachwuchsspieler aus dem eigenen Verein. Sie kümmerten sich unter anderem um die Klatschpappen auf den Rängen oder den Aufbau des Siegerpodestes, andere Helfer waren als Betreuer für die Mannschaften aus Porto und Holstebro oder zum Fahrdienst abgestellt.

Trotzdem lieber Champions League

„Der Aufwand war doch größer, als wir zuerst gedacht hatten“, sagte Holdorf-Schust, die ebenfalls das Kieler Publikum adelte. „Mich hat es beeindruckt, dass so viele Fans im Spiel um Platz drei da waren und beide Mannschaften unterstützt haben.“ Aber auch die Sprechchöre für Trainer Alfred Gislason nach dem Finalsieg bezeichnete sie als „unheimlich berührend“. „Und an beiden Tagen hatte ich absolute Gänsehaut, als unsere Mannschaft eingelaufen ist.“

Wenn es nach den Kielern geht, gibt es trotz des erfolgreichen Wochenendes nicht so schnell eine Wiederholung. „Wir wollen natürlich wieder Champions League spielen“, sagt Holdorf-Schust. Und die Zebras sind auf dem besten Weg dorthin: Platz zwei in der Abschluss-Tabelle können die Rhein-Neckar Löwen den Zebras bei einem Rückstand von acht Punkten und einer um 71 Tore schlechteren Tordifferenz nur noch in der Theorie streitig machen.

