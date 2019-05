Mit einem Fanmarsch haben Handball-Fans in Kiel den Finaltag im EHF-Cup eingeläutet. Am Nachmittag spazierten 350 Anhänger des THW Kiel, der Füchse Berlin, des FC Porto und von TTH Holstebro in fröhlicher Eintracht zur Sparkassen-Arena, wo heute Abend der THW Kiel im Finale auf die Füchse trifft.