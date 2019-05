Kiel

Das teilte der THW Kiel kurz nach dem 26:22-Finalsieg der Zebras über die Füchse Berlin mit. Das Zusammenkommen von Mannschaft und Fans im Biergarten der Forstbaumschule (Düvelsbeker Weg 46) ist eigentlich eine langjährige Tradition am Morgen nach Meisterfeiern des THW Kiel auf dem Rathausplatz.

An dieser hält der Verein auch nach dem vierten Triumph im EHF-Cup fest. Ab 11 Uhr werden die Spieler am Sonntag in der Forstbaumschule erwartet, wo es Freibier für die ersten Gäste geben soll. Fans haben außerdem die Gelegenheit, Fotos mit den Spielern zu schießen und Autogramme zu sammeln.

Eine Woche Pause für Zebras nach Cup-Sieg

In der Bundesliga müssen die Kieler erst am kommenden Sonntag wieder ran. Dann erwarten sie um 16 Uhr GWD Minden zum Heimspiel in der Sparkassen-Arena.

