Bundestrainer Alfred Gislason hat für den Start in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2022 drei Zebras vom THW Kiel nominiert. Das Team des Deutschen Handballbundes trifft am 5. November (16.15 Uhr) in Düsseldorf auf Bosnien-Herzegowina. Am 8. November ist der Gegner in Tallinn Estland.