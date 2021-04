Stuttgart

Insgesamt 21 Akteure stehen in Gislasons Aufgebot für die beiden bedeutungslosen Quali-Spiele gegen Bosnien-Herzegowina (29. April, 16.10 Uhr in Bugojna/live in der ARD) sowie gegen Estland (2. Mai, 18 Uhr in Stuttgart/live bei SPORT1). Mit dabei: Routiniers, Rückkehrer und Rookies.

Olympia-Vorbereitung ab dem 5. Juli

„Wir haben in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele wenig Zeit, befinden uns aktuell aber auch in einer Phase mit hoher Belastung für die Spieler. Deshalb haben wir den Kreis ein wenig vergrößert, denn Lehrgang und Länderspiele sind für uns wertvoll“, sagt Bundestrainer Alfred Gislason. „Ich bin froh, noch einmal mehr Spieler im Training sowie gegen Bosnien-Herzegowina und Estland sehen zu können.“ Die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele wird voraussichtlich am 5. Juli beginnen.

Nicht zur Verfügung stehen dem Isländer Kapitän Uwe Gensheimer und Torwart Johannes Bitter (beide Knie). Nach Gesprächen mit Hendrik Pekeler verzichtete Gislason auch auf den am Sprunggelenk angeschlagenen Kieler Kreisläufer. Als zweiter Linksaußen neben Marcel Schiller (FA Göppingen) rückt zum ersten Mal seit Januar 2018 wieder Europameister Rune Dahmke ins Aufgebot. Damals war der 28-Jährige von Bundestrainer Christian Prokop nachnominiert worden. Bisher bringt es Dahmke, der zuletzt mit einer steigenden Formkurve auf sich aufmerksam machte, auf 34 Länderspiele (68 Tore). Für den THW Kiel traf der "Kieler Jung" in dieser Saison in 36 Partien 63-mal.

Auch Steffen Weinhold nominiert

Auch Linkshänder Steffen Weinhold und Kreisläufer und Abwehrchef Patrick Wiencek vom THW Kiel wurden von ihrem ehemaligen Cheftrainer nominiert. Jogi Bitters Platz nimmt der 23-jährige Wetzlarer Till Klimpke ein. Am Kreis kehren Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen) und WM-Teilnehmer und Ex-Zebra Sebastian Firnhaber (HC Erlangen) zurück. Auch Abwehrspezialist Finn Lemke (MT Melsungen) steht wie zuletzt bei den Hinspielen gegen Bosnien-Herzegowina und Estland im Kader. Auch der bei der Olympiaqualifikation in Berlin noch verletzt fehlende Tobias Reichmann (MT Melsungen) ist wieder an Bord.

Das Aufgebot der Deutschen Handball-Nationalmannschaft Tor: Silvio Heinevetter (MT Melsungen), Till Klimpke (HSG Wetzlar), Andreas Wolff (KS VIVE Kielce/POL); Linksaußen: Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Rune Dahmke (THW Kiel); Rückraum links: Julius Kühn (MT Melsungen), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Finn Lemke (MT Melsungen), Lukas Stutzke (Bergischer HC); Rückraum Mitte: Philipp Weber (SC DHfK Leipzig), Juri Knorr (TSV GWD Minden); Rückraum rechts: Fabian Wiede (Füchse Berlin), Kai Häfner (MT Melsungen), Steffen Weinhold (THW Kiel); Rechtsaußen: Timo Kastening (MT Melsungen), Tobias Reichmann (MT Melsungen), Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen); Kreis: Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Patrick Wiencek (THW Kiel), Sebastian Firnhaber (HC Erlangen).

Der Lehrgang der deutschen Handball-Nationalmannschaft beginnt am Montag, 26. April, in Frankfurt am Main. Das Spiel gegen Bosnien-Herzegowina ist Teil einer Tagesreise mit einer Chartermaschine. In der Nacht vom 29. auf den 30. April wird die deutsche Delegation in Stuttgart erwartet. Nach vier Siegen hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft den ersten Platz in Qualifikationsgruppe 2 bereits sicher. Für die Europameisterschaft 2022 (13. bis 30. Januar) in Ungarn und der Slowakei ist das Team bereits für die slowakische Hauptstadt Bratislava gesetzt. Die dortige Ondrej-Nepala-Arena wird Schauplatz der Vor- und Hauptrunde sein. Die Vorrundengruppen werden am 6. Mai in der ungarischen Hauptstadt Budapest ausgelost.