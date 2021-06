Kiel/Lemgo

Einst spielten THW-Cheftrainer Filip Jicha und Lemgos Coach Florian Kehrmann gemeinsam in Lemgo. In Hamburg kreuzten sich ihre Wege nie.

2005 kam ein gewisser Filip Jicha nach Lemgo

Der TBV Lemgo ist Florian Kehrmann – und umgekehrt. Von 1999 bis 2014 warf der Rechtsaußen 1846 Bundesliga-Tore für die Lipperländer, avancierte zum Handballer des Jahres, Pokalsieger (2002), deutschen Meister (2003), Europameister (2004), Weltmeister (2007). Und 2005 schloss sich ein gewisser, damals erst 23-jähriger Filip Jicha dem TBV an, schickte sich an, die Handball-Bundesliga im Sturm zu erobern.

Lesen Sie auch:Wiencek-Comeback beim Final Four?

„Wir hatten eine Menge Spaß. Lemgo war für ihn eine wichtige Station, er ist hier zum Spitzenspieler gereift. Dass er ein besonderer Spieler ist mit besonderen Eigenschaften, Ehrgeiz und Siegeswillen, hab ich da schon gesehen“, erinnert sich der heute 43-jährige Kehrmann im Gespräch mit KN-online. „Er konnte Entscheidungen an sich reißen. Das hat er hier gelernt.“

Lemgo 2005 war der "TBV Deutschland"

Lemgo im Jahr 2005, das war der „TBV Deutschland“ mit den Nationalspielern Kehrmann, Daniel Stephan, Christian „Blacky“ Schwarzer, Markus Baur. „Flo war damals einer der besten Handballer dieses TBV Deutschland, und ich kam als junger Spieler mit viel Respekt. Aber diese tollen Typen haben mir unglaublich geholfen. Ich bin immer wieder gerne in Lemgo“, sagt Jicha. Respekt schwingt bei dem späteren Welthandballer in der Stimme, der das Trainerduell in diesem Halbfinale nicht hochstilisieren will. „Ich bin unwichtig, begleite die Mannschaft nur.“ 2006 feierten beide mit dem TBV Lemgo den Gewinn des EHF-Cups. Und heute?

Kehrmann bleibt zurückhaltend, ist keiner, der sein Innerstes gern nach außen kehrt, sagt aber: „Filip und ich haben ein sehr gutes Verhältnis, hatten immer Kontakt. Ich war einer der wenigen bei seinem Abschiedsspiel, die nicht in Barcelona oder Kiel gespielt haben.“ Der Rest, so Kehrmann, sei „privat“. Filip Jicha hat genau hingesehen, wie „Flo beim TBV kontinuierlich mit jungen Spielern arbeitet“. „Immer, wenn wir uns treffen, ist da viel Freude.“ Mindestens einem der beiden Kontrahenten wird das Halbfinale am Donnerstag oder zumindest das Resultat eher weniger Freude bereiten.

Kehrmann wurde 2002 Pokalsieger

Beide wissen, wie es sich anfühlt, in Hamburg zu triumphieren. Kehrmann stemmte den Pokal 2002 in die Höhe, räumte zuvor im Semifinale den THW Kiel mit 34:28 aus dem Weg. „Ich denke da an viele Emotionen, auch wenn damals noch die Alsterdorfer Sporthalle Austragungsort der Endrunde war“, sagt Kehrmann. „Und übrigens sind wir auch damals nicht als Favorit nach Hamburg gereist. Keiner hatte mit uns gerechnet.“ Im Finale besiegte der TBV damals den amtierenden deutschen Meister SC Magdeburg mit 25:23.

Jichas Pokalsammlung umfasst die Trophäen 2008, 2009, 2011, 2012 und 2013. Der TBV Lemgo stellte sich ihm dabei nie in den Weg. Trotzdem weiß der Kieler Coach, der in Hamburg auch im Anschluss an seine Karriere als Co-Trainer von Alfred Gislason beim Pokal-Triumph 2019 unbesiegt blieb: „Jeder muss sich etwas ausdenken, um zu gewinnen. Und jeder muss prompt reagieren können. Flo wird sich etwas ausdenken, und wir werden uns auch etwas einfallen lassen.“ Es könnte also besonders werden, wenn der Weltmeister von 2007 und der Welthandballer von 2010, Favorit und Underdog, Weggefährten zum ersten Mal in Hamburg aufeinandertreffen.