Ein Jahr Corona. In der Handball-Welt schwingt Sehnsucht in diesem Satz. Ein Jahr Sehnsucht. Am 8. März 2020 war der Kieler Handball-Tempel zuletzt ausverkauft, bebte unter dem Jubel der 10285 Fans über den Sieg des THW Kiel gegen die Rhein-Neckar Löwen. Dann kam der Lockdown, zwischendurch ein kurzes Aufflackern mit verringerter Zuschauerzahl. Und jetzt seit Monaten: Geisterspiele.

Etwas Familiäres liegt über den Zusammenkünften derer, die für einen reibungslosen Ablauf der Geisterspiele in der Wunderino-Arena sorgen. Man weiß nun, dass der Mann, der für die Beleuchtung zuständig ist, Sascha heißt. Und auch, wer im THW-Tross die wenigsten Hemmungen hat, von der Tribüne aus die Schiedsrichter lautstark zu kritisieren (Er ist selber deutscher Meister). Aber ein großer Teil fehlt: die Fans.

Zu Hause ist alles wie immer

Fans wie die 43-jährige Saskia Thunig. Die Kielerin ist seit mehr als zehn Jahren Fahnenschwenkerin vor den Partien, durchlebt ihre 30. Saison als Fan. Eine ganz besondere. „Ich ziehe mich vor jedem Spiel an wie sonst auch zu den Heimspielen: Trikot, Zebrasocken, ...“, sagt die Erzieherin. „Jetzt feuere ich die Mannschaft eben aus meinem Wohnzimmer vor dem Laptop an, sage die Trefferquote bei den Siebenmetern voraus, da wird’s auch schon mal laut. Aber es fehlt einfach etwas.“

1991 wurde Thunig von ihrem Vater mit in die Halle genommen – und blieb. Re-Start-Dauerkarte, die Herbst-Matches vor kleiner Kulisse – dann gab es für kurze Zeit noch eine kleine Runde zu den Übertragungen der Spiele in der Kieler Kneipe „Gutenberg“. Vorbei! Was bleibt, ist in der Wohnung die Zebra-Bettwäsche, die Mini-Ausgabe des Fahnenschwenker-Arbeitsgerätes – und Hoffnung. „Ich hoffe sehr, dass wir so bald wie möglich wieder in die Halle kommen dürfen.“

Auch in der Halle kommt kein echter Spaß auf

Alle Fans müssen also draußen bleiben? Nicht ganz. Es gibt inzwischen 483 Papp-Ebenbilder der Draußengebliebenen. Der Klub rekrutierte für sie eine Handvoll ehrenamtlicher Aufbauhelfer. „Mein Sohn nennt das ein Bonus-Ticket“, erzählt Kirstin Wicher aus dem Vorstand des Fanklubs Schwarz-Weiß. Sie hat umgeschult von Auswärtsfahrtenplanung auf Trommlerin.

Denn nach der Aufbau-Arbeit unterstützt die kleine Crew nach Kräften von der Tribüne. Und auch wenn sie das Gefühl schätzt, etwas beitragen zu können – richtig Spaß kommt nicht auf. „Es ist etwas ganz anderes, wenn alle um einen herum auch mitfiebern. Jetzt stehen wir einfach da und trommeln“, sagt Susanne Plieske. Ihr Mann Michael ergänzt: „Es fehlt auch der Austausch mit den anderen, das ganze Drumherum. So kann man es gar nicht richtig genießen.“

Zwar gibt es Chat-Gruppen, doch der Kontakt geht trotzdem irgendwie verloren. „Ich könnte gar nicht sagen, ob sich viele andere Hobbys gesucht haben“, sagt er.

Wehmut beim Videostudium

Ihre Trommelschläge verhallen nicht ungehört. „Das ist wenigstens etwas“, sagt Rune Dahmke. Der Linksaußen freut sich, „wenigstens ein paar Leute mitnehmen zu können“. Wenn die Zebras im Video-Studium Szenen aus vollen Arenen sehen, erwacht die Wehmut.

Allen voran bei Domagoj Duvnjak. In Erinnerung an das letzte ausverkaufte Heimspiel fasst sich der THW-Kapitän ans Herz. „Oh, ich vermisse die Fans!“, entfährt es ihm. „Wenn irgendwann wieder Zuschauer in die Halle dürfen, wird das wahrscheinlich...“, der Kroate sucht nach Worten, „ein geiles Gefühl.“

Emotionen, Geld und Perspektive fehlen

„Es fehlt unglaublich viel“, sagt auch Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Auch Geld. Der Klub lebt nicht nur von den Einnahmen aus dem Ticketverkauf. Auch Sponsorenverträge und Hospitality-Pakete sind auf Zuschauer in der Arena abgestimmt. Für die aktuelle Spielzeit setzte der Verein den Dauerkartenverkauf aus. Nur im September und Oktober waren unter strengen Auflagen in begrenztem Rahmen Zuschauer zugelassen. Einmal erreichten die Zebras die maximal mögliche Auslastung mit 2400 Zuschauern im Liga-Derby gegen Flensburg.

„Es hat sich nichts daran geändert, dass wir die Saison auch nur mit Geisterspielen überleben werden. Die Frage ist, wie blau das Auge am Ende der Saison ist. Aber auf Dauer wird das ohne Unterstützung nicht möglich sein“, sagt Szilagyi, der die aktuelle Öffnungs-Debatte „sehr intensiv“ verfolgt, sich aber keine Illusionen macht.

Hoffnung auf Fan-Rückkehr noch in dieser Saison

„Ich kann nachvollziehen, dass wir nicht das Hauptthema sind.“ Die Hoffnung, dass einige Zuschauer noch bis zum Saisonende am 27. Juni zurückkehren können, hat er aber nicht aufgegeben.

„Wir hoffen, dass Indoor-Veranstaltungen nicht pauschalisiert behandelt werden, sondern man sich die jeweiligen Gegebenheiten anschaut. Unser Konzept hat gezeigt, dass es gut funktioniert. Der Plan liegt in der Schublade.“

Was noch fehlt, ist ein Signal, ab wann er wieder herausgeholt werden kann. „Das wäre als Perspektive unglaublich wichtig – auch für die nächste Saison. Es bleibt bei dem Ziel, wieder Dauerkarten zu verkaufen.“

