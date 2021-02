Kiel

Die beste Nachricht für den THW Kiel lieferten die Corona-Testergebnisse vom Mittwoch: Alle fielen negativ aus.

Damit bleibt es beim THW Kiel bislang bei einem aktuellen Positiv-Fall in der Mannschaft.

Indes sagte die Europäische Handball-Föderation nun auch das Heimspiel der Kieler gegen Aalborg Håndbold ab, das ursprünglich für Dienstag, 16. Februar, geplant war.

Drei Liga-Spiele terminiert

In der Liga können sich die Zebras indes neue Termine in den Kalender schreiben: Die HBL terminierte die Spieltage 20 bis 22. Demnach soll der THW am Sonnabend, 6. März, um 20.30 Uhr zu Hause gegen die HSG Nordhorn-Lingen spielen, am Donnerstag, 17. März, um 18 Uhr beim HSC 2000 Coburg antreten und am Sonnabend, 20. März, um 20.30 Uhr die HSG Wetzlar in der Wunderino-Arena empfangen – sofern die Corona-Entwicklung in der Liga es zulässt.