Wie ersetzt man einen vollkommenen Handballer? Vor dieser Frage steht der THW Kiel, der nach dem feststehenden Abgang seines Superstars Sander Sagosen im Sommer 2023 die Kaderplanung neu ausrichten muss. Ursprünglich sollte der 26-jährige Norweger noch mehrere Jahre das Herzstück der Zebraherde bilden. „Natürlich ist es schwierig, einen Spieler von dieser Qualität eins zu eins zu ersetzen. Wir werden Sanders Abgang über das Kollektiv lösen, wie man auch andere Abgänge in der Vergangenheit gelöst hat“, sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Weiter äußern will er sich zur Suche nach einem Sagosen-Nachfolger nicht.

Das Profil ist aber klar: Das THW-System unter Trainer Filip Jicha lebt von spielstarken Rückraum-Akteuren, die sowohl als Regisseure als auch im linken Rückraum eingesetzt werden können, entscheidungsstarke Vorlagengeber sind und dabei permanent Torgefahr ausstrahlen. Auch Abwehrstärke ist unabdingbar. Spezialistenwechsel lässt das Kieler Tempospiel nur sehr bedingt zu. Dass eine internationale Erfahrung ebenfalls Voraussetzung ist, erklärt sich von selbst.

Solche Spieler sind auf dem Mark derzeit rar gesät. Zumal die Kieler seit Jahren die Tradition verfolgen, keine Ablösesummen zu zahlen. Heißt: Es kommen nur Spieler infrage, deren Verträge spätestens um Sommer 2023 auslaufen oder über eine passende Ausstiegsklausel verfügen.

Jonathan Carlsbogård bringt Bundesliga-Erfahrung mit

Das trifft zum Beispiel auf Jonathan Carlsbogård zu. Wie der Schwede, derzeit beim TBV Lemgo Lippe unter Vertrag, einen Gegner mit Pässen und Toren auseinandernehmen kann, erfuhr der THW Kiel im Pokal-Halbfinale der Vorsaison am eigenen Leib. Zudem steht der 1,95 Meter große Nationalspieler im Lemgoer Innenblock seinen Mann und ist mit 26 Jahren genauso alt wie derzeit Sagosen. Großer Pluspunkt für Carlsbogård: Er hat bereits Bundesliga-Erfahrung, kennt die Belastung der stärksten Liga der Welt. Auch der SC Magdeburg soll am gebürtigen Göteborger Interesse haben.

Felix Claar stand schon im Champions-League-Finale

Zwei Jahre jünger, dafür aber bereits mit Champions-League-Erfahrung ausgestattet ist Felix Claar. Genau wie Carlsbogård war er eine feste Größe der schwedischen Überraschungs-Mannschaft auf dem Weg zur Vize-Weltmeisterschaft im Januar. Mit seinem derzeitigen Klub Aalborg Håndbold stieß der 1,92-Meter-Mann vergangene Saison ins Champions-League-Finale vor, das die Dänen gegen den FC Barcelona verloren. Claars Vertrag beim dänischen Meister, der sich genau wie das norwegische Projekt Kolstad Håndball um Sander Sagosen in der Weltspitze etablieren will, läuft bis 2023. Mit Mikkel Hansen und Aron Palmarsson hat der Klub bereits zwei Weltklasse-Rückraum-Rechtshänder verpflichtet.

Kyllian Villeminot hat den THW schon kräftig geärgert

Auch wenn es eine große Tradition skandinavischer Spieler beim THW Kiel gibt, lohnt sich auch ein Blick in die französische Liga. Zum Beispiel zu Montpellier HB, wo die Kieler beim 30:37 vor einem Monat ihre schmerzhafteste Champions-League-Niederlage dieser Spielzeit kassierten. Mit acht Toren daran beteiligt war Kyllian Villeminot, 23-jähriger Spielmacher der Franzosen, 1,89 Meter große und mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattet. Er wäre aufgrund seiner Jugend sicherlich kein sofortiger Sagosen-Ersatz. Aber wer sagt denn, dass der THW Kiel nur einen Spieler verpflichtet, um den Abgang seines Superstars zu kompensieren?

Klar ist bislang nur: Das Personal-Karussell in der Bundesliga wird durch das ehrgeizige Projekt in Norwegen ordentlich in Schwung gebracht. Erstmals soll es offiziell am Sonntag ab 15 Uhr in Trondheim vorgestellt werden. Neben der Vorstellung Sagosens wird auch die der bisherigen Bundesliga-Profis Magnus Röd (SG Flensburg-Handewitt, ab 2023), Magnus Gullerud (SC Magdeburg, ab 2022) und Janus Smarason (Frisch Auf Göppingen, ab 2022) erwartet.