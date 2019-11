Gaby Papenburg komplettiert Aufsichtsrat

Kiel

Damit ist der fünfköpfige Aufsichtsrat nun komplett. „Wir freuen uns, mit Gaby Papenburg einen Profi im Bereich Medien, Marketing und Außendarstellung für die Mitarbeit in unserem Gremium gewonnen zu haben“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Marc Weinstock. „Ihre offene, bodenständige und gleichzeitig zielstrebige Art sowie ihre große Erfahrung passen hervorragend in unser Anforderungsprofil. Die Zusammenarbeit mit ihr wird uns als Aufsichtsrat und damit auch den THW Kiel nach vorn bringen.“

Papenburg besetzt die letzte vakante Stelle im Kontrollgremium

Papenburg füllt somit neben den bisherigen Mitgliedern Marc Weinstock (Geschäftsführender Gesellschafter der BIG Bau Unternehmensgruppe), Sven Fricke (Geschäftsführer der Kieler Nachrichten), Jens Binek (Geschäftsführer der Cella Logistik GmbH) sowie Olaf Berner (Vertreter des Stammvereins THW Kiel e.V.) die letzte vakante Stelle in dem Kontrollgremium aus - als erste Frau in der Geschichte des Gremiums überhaupt.

Bekannt als "ran"-Anchorwoman

Die 59-jährige Gaby Papenburg moderiert seit 1986 Nachrichtensendungen, Sportübertragungen und Magazine, hauptsächlich beim beim Fernsehsender Sat.1. Höhere Bekanntheit erlangte sie in den Neunziger Jahren als Anchorwoman der Fußballsendung "ran". Die Literaturwissenschaftlerin ist zudem Mitglied im Arbeitsausschuss der Berliner Pressekonferenz und im Bundesverband der Medientrainer. Zudem ist sie als Event-Moderatorin und Buch-Autorin bekannt.

Die am längsten angestellte Mitarbeiterin von ProSiebenSat.1 will in Kiel künftig „Sportgeschehen nicht nur konsumieren, sondern mitgestalten und eigene Impulse einbringen“. Die Wahl-Berlinerin und Mutter von zwei erwachsenen Söhnen bezeichnet sich selbst gerne als „Nordlicht“, wurde im niedersächsischen Walsrode geboren und lebte während ihres Studiums auch in Hamburg. "Der Norden bedeutet für mich immer noch Heimat."

"Alles ist beim Handball viel näher dran am Geschehen."

Ein Faible für Handball hat die Moderatorin offenbar nicht erst, seitdem sie bei "ran" auch mit Handballberichterstattung in Berührung kam. "Ich mag diesen Sport, weil er so bodenständig ist. Die Faszination des Sports überträgt sich in den engen Arenen viel besser auf die Fans als im großen, weiten Rund eines Stadions. Alles ist beim Handball viel näher dran am Geschehen. Auch deshalb freue ich mich auf die Aufgabe und die Herausforderung als Aufsichtsratsmitglied des THW Kiel.“

