Am 17. und 18. August beginnt die neue Handball-Saison mit den Erstrunden-Final-Fours im DHB-Pokal. Der THW Kiel trifft im Halbfinale auf den Drittligisten GSV Eintracht Baunatal. Weitere Teilnehmer im First Four sind der TV Emsdetten und der Dessau-Roßlauer HV. Das ergab die Auslosung am Dienstag.