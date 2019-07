Der neue THW-Trainer Filip Jicha zieht in der Vorbereitung auf die neue Handball-Saison harte Saiten auf. Der Tscheche lässt die Spieler des THW Kiel nicht nur zweimal, sondern gleich dreimal am Tag trainieren. So will er die Belastung besser verteilen. Das erste Training steigt schon um 7.30 Uhr.