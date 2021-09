Nürnberg

Es ist die 19. Spielminute, in der Niclas Ekberg am Sonnabend das 7:4 für den THW Kiel beim HC Erlangen erzielt. Das HCE-Tor ist leer, als würde dem Schweden der Rote Teppich ausgerollt. Der 32-Jährige weiß, was da gerade passiert, die Kollegen applaudieren. Dieser Treffer ist der 1320. Ekbergs für den THW in der Handball-Bundesliga. Damit verdrängt er ausgerechnet seinen Trainer Filip Jicha von Platz zwei des ewigen THW-Torjäger-Rankings. Von Platz eins (Magnus Wislander mit 1332 Bundesliga-Toren für den THW) trennen Ekberg (1224), der in Nürnberg sechsmal trifft, nach der Partie nur noch acht Treffer.

„Ja, ich wusste, dass ich Filip jetzt überholt habe. Es war Thema auf der Bank. Es ist eine Ehre. Aber die zwei Punkte waren heute wichtiger“, sagte Ekberg nach dem Abpfiff. Den Vorschlag, schon in der nächsten Liga-Partie Jahrhundert-Handballer Magnus Wislander vom Thron zu schubsen, findet der Kieler Linkshänder gut: „Ja, okay, so machen wir das“, sagte das Kieler Rechtsaußen-Uhrwerk und verschwand lachend in den Katakomben der Arena Nürnberger Versicherung.

Jicha: „Wie wäre es mit Köttbullar?“

Ekberg trifft und trifft und trifft. Und Kollege Patrick Wiencek findet: „Das ist zwar irgendwie eine Sache zwischen Filip und Niclas, aber wir müssen uns mal darüber unterhalten, ob ,Eki’ jetzt ein Kabinenfest ausrichtet.“

Der auf Platz drei verdrängte Jicha freute sich mit seinem Schützling. Man muss eben auch gönnen können. „Ein Riesenlob an Niclas! Ich lebe nicht in der Vergangenheit, bin einfach froh, in dem Ranking dabei sein zu dürfen“, sagte der Tscheche und schloss sich zugleich seinem Abwehrchef Wiencek an: „Da muss sich Niclas schon was einfallen lassen. Ein Essen für alle oder so. Wie wäre es mit Köttbullar?“ Nicht mehr lange, dann ist Niclas Ekberg der erfolgreichste Bundesliga-Torschütze des THW Kiel aller Zeiten.