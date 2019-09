Marko Vujin wechselt nach Portugal

Lissabon/Kiel

Nach sieben Jahren beim THW Kiel wechselt Marko Vujin zum portugiesischen Champions-League-Teilnehmers, der von dem Franzosen Thierry Anti trainiert wird. „Ich bin sehr glücklich, Teil von Sporting CP zu sein, dem größten portugiesischen Verein. Es ist eine neue Herausforderung, ein neues Kapitel in meinem Leben und ich hoffe, viele Trophäen zu gewinnen. Alle, mit denen ich gesprochen habe, haben mir das Beste aus dem Klub, seiner Organisation und der Stadt Lissabon erzählt “, sagte Vujin in einer Vereinsmitteilung.

Von seinen neuen Teamkollegen kennt Vujin einige bereits aus der serbischen Nationalmannschaft. ehn Jahre spielte er gemeinsam mit Linksaußen Ivan Nikčević, und auch mit dem Halblinken Nemanja Mladenović stand er schon gemeinsam auf dem Feld.

Hohes Niveau in der Champions League

Mit Sporting CP will Vujin in allen Wettbewerben angreifen. Er sei „hungrig“ nach Titeln, sagte er. „Wir müssen die Meisterschaft gewinnen, weit in der Champions League kommen. Das ist die Motivation, die ich mit zu Sporting CP bringe. Ich weiß, dass der FC Porto letztes Jahr Meister war, aber Sporting CP ist der größte Verein in Portugal, und deshalb möchten wir Meister werden und in der Champions League ein sehr hohes Niveau erreichen “, sagte er.

Am Dienstag nach dem Spiel des THW Kiel gegen die Eulen Ludwigshafen war Marko Vujin von seinen Kieler Weggefährten offiziell verabschiedet worden. Besonders sein enger Freund und THW-Kapitän Domagoj Duvnjak wollte gar nicht mehr aufhören, den Serben zu herzen, der durch eine schwere Erkrankung in seiner letzten THW-Saison nur noch selten auf dem Feld stand und auch das Saisonfinale verpasste.

„Bruder“ Domagoj Duvnjak

„Ich habe zwei Schwestern, aber du wirst immer mein Bruder sein“, sagte Vujin an Duvnjak gewandt. „Ich habe gelernt, dass es wichtigeres gibt als Handball.“

In Portugal will Vujin („Ich bin wieder gesund, das ist das Wichtigste“) es nun auch wieder auf dem Handballfeld wissen.

