Alfred Gislason: "Ich bin wieder bereit"

Kiel

Alfred Gislason hat keine Zeit. Der Ex-Trainer des THW Kiel geht ans Telefon, entschuldigt sich aber mit den Worten: „Gerade ist es schlecht. Ich stehe mit einer Kettensäge im Wald.“

Frage: Was machen Sie mit einer Kettensäge im Wald?

Alfred Gislason: Irgendwas muss man ja tun. Ich habe ein bisschen Holz geholt.

Und wie haben Sie sich die Zeit seit Juni sonst so vertrieben?

Ich habe endlich alles fertig gemacht, was ich in und um mein Haus seit 15 Jahren machen wollte, aber nicht geschafft habe. Streichen, alles was man so machen kann. Jetzt bin ich so gut wie fertig.

Können Sie das genießen, oder vermissen Sie den Handball sehr?

Bis Ende September habe ich es überhaupt nicht vermisst. Aber dann ging es eigentlich schon los. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so schnell kommt. Aber dann fängt man an, die Spiele zu schauen und plötzlich fehlt einem die Arbeit mit einer Mannschaft. Wenn man das das ganze Leben lang gemacht hat, scheint das so fest verankert zu sein, dass es schwierig ist, davon wegzukommen.

Der Januar ist vorbei. Sie hatten angekündigt, sich dann einen neuen Job suchen zu wollen. Gibt es schon Pläne?

Es gab schon Anfragen, aber ich habe noch nichts entschieden. Mal sehen, was kommt.

Haben Sie schon eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte?

Nein, ich habe keinen Stress. Einiges habe ich in den letzten Monaten schon abgesagt. Mal gucken, was noch so kommt.

Das ist Alfred Gislason Geburtstag: 7.9.1959 Geburtsort: Akureyri Nationalität: isländisch Größe: 1,91 m Spitzname: Alli Familienstand: verheiratet mit Kara, zwei Söhne, eine Tochter Stationen als Trainer: KA Akureyri (Spielertrainer), ab 1997 SG Hameln, ab 1999 SC Magdeburg, ab 2006 VfL Gummersbach, 2006 bis 2008 Nationaltrainer Island, 2008-2019 THW Kiel

Als in Deutschland während der EM eine Trainerdiskussion aufkam, fiel ja auch Ihr Name. Haben Sie das mitbekommen?

Da habe ich mich Gott sei Dank völlig rausgehalten. Egal, was man dazu sagt, das ist immer falsch. Ich bin während der EM auch nie ans Handy gegangen, wenn ich die Nummer nicht kannte.

Bleiben sie denn dabei, dass Sie eine Nationalmannschaft übernehmen wollen und keinen Verein?

Na ja, ich werde auf jeden Fall irgendwann mal wieder anfangen zu arbeiten. Lieber sage ich nichts dazu. Ich hätte vor einem Jahr nicht gedacht, dass ich ein halbes Jahr später sehr gerne wieder anfangen würde. Die Pause war für mich extrem notwendig. Jetzt bin ich wieder bereit.

Wie verfolgen Sie denn gerade das Handball-Geschehen?

Sehr intensiv. Bei der EM habe ich eigentlich fast nur noch vor dem Fernseher gesessen. Den THW Kiel verfolge ich natürlich auch. Beim Heimspiel gegen Wetzlar (20:27-Niederlage, d. Red.) war ich in der Halle. Zweimal war ich auch bei Magdeburg-Spielen. Beim Pokal in Berlin und in der Liga zu Hause gegen Berlin. Die hat der SCM auch beide verloren. Jetzt will mich keiner mehr in der Halle sehen (lacht).

Interaktive Zeitleiste: Wichtige Daten von Gislasons Trainer-Karriere

Wie eng ist der Kontakt zu Ihrem Nachfolger Filip Jicha?

Mit ihm telefoniere ich regelmäßig. Auch mit Sprengi (Co-Trainer Christian Sprenger, d. Red.) und Viktor (Geschäftsführer Szilagyi, d. Red.). Ich bin immer gut informiert. Der THW Kiel spielt eine gute Saison, hätte leider noch vier Punkte mehr haben müssen oder können. Aber natürlich ist die Belastung höher als bei anderen Mannschaften. Und dazu kommt, dass einige Mannschaften seit Jahren mit einer destruktiven Regelauslegung durchkommen. Das ist gerade in Kiel schwierig für die Mannschaft.

Zur Galerie Hier sehen Sie Bilder von Alfred Gislasons Abschiedsspiel beim THW Kiel.

Sie meinen die Verschleppungs-Taktik einiger Gegner, die auch Filip Jicha bereits kritisiert hat?

Ja, das ist schlecht für die Sportart, so wie es ist. Wenn die Schiedsrichter den Arm heben, müsste man eigentlich jedes Tippen wie einen Pass bewerten. Dann würde es vielleicht gehen. Aber ich bin es leid, über diese Dinge zu meckern. Das ändert sich eh nicht.

Die Liga startet direkt mit zwei Spitzen-Duellen. Was halten Sie davon?

Das ist interessant. Die Liga geht von null auf 100 direkt los. Für den THW Kiel ist das in Hannover ein Vier-Punkte-Spiel. Es geht um extrem viel. Ich erwarte ein absolutes Spitzenspiel. Bei Hannover läuft es sehr gut. Sie haben nicht die gleiche Belastung wie der THW Kiel. Ansonsten ist die Liga einfach sehr ausgeglichen. Ich sehe immer noch fünf, sechs Mannschaften, die Meister werden können.

Der THW Kiel gilt gemeinhin als Titelfavorit. Wer kann ihm noch gefährlich werden?

Man sollte Magdeburg nicht abschreiben, die können auch noch ein Wort mitreden. Flensburg sowieso. Den Rhein-Neckar-Löwen fehlt noch die Stabilität, sie haben aber eine starke Mannschaft. Und auch Hannover hat alle Möglichkeiten, weiter dort oben zu bleiben. Sie sind sehr eingespielt. Es hängt zwar viel von Morten Olsen ab, davon ob er fit ist. Wenn er ausfällt, wird es schwieriger für Hannover. Obwohl sie das auch schon mal mit Mait Patrail und Fabian Böhm kompensiert haben.

Was trauen Sie dem THW Kiel in den anderen Wettbewerben zu?

Als deutsche Mannschaft ist es immer extrem schwierig, nach Köln (zum Champions-League-Final-Four, d. Red.) zu kommen, weil sich in dieser Saisonphase die schweren Spiele häufen. Momentan sieht das, was Filip und die Mannschaft in der Champions League machen, echt souverän aus. Das hat mich sehr gefreut. Aber es hat mich überhaupt nicht überrascht. Der Junge hat meine Erwartungen voll erfüllt.

Trauen Sie sich trotz des Wetzlar-Erlebnisses bald mal wieder nach Kiel?

Ich denke, eine Chance bekomme ich noch, bevor ich gebeten werde, nicht mehr live dabei zu sein (lacht).

Mehr über den THW Kiel lesen Sie hier.