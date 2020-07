Lissabon/Kiel

Das teilte der portugiesische Erstligist am Sonntag auf seiner Website mit. Schon im Frühjahr hatte sich der Wechsel des Linkshänders an den Atlantik angedeutet.

Der 30-jährige Rahmel, auf Norderney geboren, hatte den THW Kiel im Juni nach drei Jahren im Zebra-Dress verlassen. "Ich möchte in einem erfolgreichen Klub wie Benfica sein, der einer der besten Vereine in der Liga ist. Das ist das Wichtigste für mich", sagte Rahmel in einer Vereinsmitteilung.

Rahmel : "Eine Art Abenteuer"

"Ich bin froh, dass ich in einer anderen Liga spielen kann, ich möchte beginnen Portugiesisch zu lernen und ich möchte alles wissen, möchte die Kultur kennenlernen. Es ist eine Art Abenteuer für mich, aber der Sport kommt an erster Stelle."

In seinen drei Jahren beim THW Kiel erzielte Rahmel in 151 Einsätzen 185 Tore. Für die Handball-Nationalmannschaft absolvierte der 30-Jährige bislang fünf Länderspiele und erzielte zehn Tore.

