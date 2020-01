Kristjánsson wechselt nach Magdeburg

Magdeburg

Damit reagierte der SC Magdeburg auf den verletzungsbedingten Ausfall von Spielmacher Marko Bezjak, der sich einer Operation an der rechten Wurfschulter unterziehen muss und damit bis zum Saisonende ausfällt.

Gisli Kristjánsson, der im Sommer 2018 mit dem Ruf eines Ausnahmetalents nach Kiel gekommen war, stieg am Donnerstag in Magdeburg ins Mannschaftstraining ein und soll bereits beim ersten Pflichtspiel nach der EM-Pause am 2. Februar für den SCM auflaufen.

Grünes Licht nach Medizincheck

SCM-Geschäftsführer Sport und Trainer Bennet sagte in einer Pressemitteilung: „Wir sind sehr froh, schon so kurz nach der finalen Diagnose bei Marko Bezjak einen Spieler mit den Qualitäten von Gisli Thorgeir Kristjánsson nachverpflichten zu können. Gisli verfügt über ein riesiges Potenzial und soll uns zunächst helfen, unsere Saisonziele weiter zu verfolgen. Nach einem intensiven Medizincheck haben wir gestern „grünes Licht“ für eine volle Einsatzfähigkeit bekommen. Die Schulterverletzungen sind auskuriert und in Kiel hervorragend behandelt worden.“

Nachdem Gisli Kristjánsson sich Anfang November im Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen die Schulter ausgekugelt hatte, hat er keine Partie mehr für den THW Kiel bestritten.

Keine Perspektive in Kiel

Anfang Januar deutete sich dann die Trennung vom THW Kiel an, weil die Vereinsverantwortlichen für Kristjánsson bei den Zebras hinter Domagoj Duvnjak und Miha Zarabec keine sportliche Zukunft sahen.

THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi sagte: „Gisli muss sich in vielen Bereichen als Spieler weiterentwickeln. Er ist in einem Alter und einer Entwicklungsphase, in der er viel Spielzeit braucht und Verantwortung übernehmen muss. Beides wird er bei uns kurz- und mittelfristig nicht bekommen.“

Der junge Isländer freut sich nun auf seine zweite Bundesliga-Station in Magdeburg: „ Magdeburg hat nicht nur auf Island einen legendären Ruf, viele Isländer haben große Erfolge mit dem SC Magdeburg gefeiert. Ich freue mich sehr darauf für diesen sehr ambitionierten Traditionsverein spielen zu dürfen. Ich bin bereit und kann es kaum erwarten, dass es losgeht.“

Mehr zum THW Kiel lesen Sie hier.