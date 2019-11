Kiel/Zaporozhye

Sein Leben in der sechstgrößten Stadt der Ukraine beschreibt Dener Jaanimaa so: „Alles neu, alles anders“. Das fängt schon bei den Terminen fürs Training an. „Hier ist alles spontan“, sagt der Rückraum-Linkshänder, der in acht Jahren in Deutschland bei sechs Vereinen - zuletzt bei TuS N-Lübbecke - spielte un...