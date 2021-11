Kiel/Aalborg

Auswärtsfahrt Nummer zwölf in der laufenden Saison ist eine der liebsten des THW Kiel. Wenn die Zebras am Mittwoch (18.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) im dänischen Aalborg antreten, sind rund 250 heimische Fans dabei, die sich über die kurze Anreise zu einem Top-Spiel der Champions League freuen. Unter dem Motto „weiße Wand in Aalborg“ brechen am Vormittag fünf Busse von Verein und Fanclubs organisiert, sowie einige Privat-PKW auf in den Norden des Nachbarlandes. Dort wollen die Kielerinnen und Kieler zum Auftakt der Rückrunde ihre Mannschaft beim Unternehmen Tabellenspitze unterstützen.

Bei THW-Trainer Filip Jicha überwog am Dienstag dennoch angespannte Konzentration, als sich der THW-Tross nach dem Abschlusstraining im Bus auf die 380 Kilometer kurze Reise machte. „Ich sehe das eher aus einer sportlichen Perspektive. Und aus der ist es zwar schön, dass man Aalborg mit dem Bus erreichen kann. Aber ich weiß auch, dass wir dort auf eine der besten Mannschaften in Europa treffen“, sagte der Tscheche. Über die Unterstützung der Fans freut er sich trotzdem. „Das ist supertoll, dass unsere Fans uns vor allem im skandinavischen Raum begleiten. Man spürt das ja sogar schon vor dem Spiel, wenn wir in die Halle kommen.“

2018 war die „weiße Wand“ aus Zebra-Fans erstmals in Aalborg präsent. Damals reisten 500 Kielerinnen und Kieler in den Norden Dänemarks. Quelle: Sascha Klahn

Claar mit den meisten Pflichtspielen weltweit

Vor heimischer Kulisse hatten die Kieler das hochklassige Hinspiel vor einer Woche phasenweise dominiert, zwischenzeitlich mit sechs Toren geführt. Der dänische Meister demonstrierte aber ebenfalls seine Klasse, zeigte starke Comeback-Qualitäten, als er noch einmal bis auf ein Tor verkürzte, ehe die Kieler den 31:28-Sieg in trockene Tücher brachten.

Einer der Schlüsselspieler im Team um die mit allen internationalen Wassern gewaschenen Aron Palmarsson und Henrik Møllgaard ist Regisseur und Top-Torschütze Felix Claar. Der Stern des 24-jährigen Schweden stieg vergangene Saison rasant und weit in den europäischen Handball-Himmel auf. Gerade aus dem schwedischen Alingsås zum dänischen Spitzenklub gewechselt, führte er Aalborg ins erste Champions-League-Finale der Vereinsgeschichte, gehörte zudem zum starken schwedischen Kollektiv, das bei der WM im Januar Vizeweltmeister wurde. Umstände, die ihm einen inoffiziellen Titel einbrachten: Den des Profihandballers, der weltweit die meisten Partien in einer Saison absolvierte. Nach dem Aus im Olympischen Viertelfinale kam er im August auf sagenhafte 88 Pflichtspiele. „Am Ende war das nicht mehr ganz so leicht – vor allem für den Kopf“, sagt er. Jetzt aber gilt: „Ich bin frisch, kann gegen Kiel alles reinwerfen.“

Aalborg kann wieder auf Nielsen setzen

Auch in Aalborg erfuhr man in dieser Saison schon, wie sich Straucheln anfühlt. In der Liga liegen die Norddänen vier Punkte hinter Spitzenreiter GOG Gudme. Drei Tage nach der Niederlage in Kiel setzte es eine unerwartete 33:36-Pleite beim Tabellenelften Ribe-Esbjerg, bei der die beiden Kreisläufer Jesper Nielsen und René Antonsen fehlten. Letzterer fällt nach seiner in den Anfangsminuten in Kiel erlittenen Fußverletzung weiterhin aus, Nielsen dürfte aber gegen den THW sein Comeback feiern.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und so freut man sich in Aalborg auf die Revanche vor ausverkaufter Arena mit einer Kapazität von 5020 Plätzen. „Das wird mit den eigenen Fans im Rücken noch mal etwas anderes als im Hinspiel“, sagt Claar, findet aber auch: „Kiel ist trotzdem Favorit mit all diesen Weltklasse-Spielern im Kader.“

Filip Jicha hingegen sagt: „Ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel zwischen zwei Mannschaften, die sich in der Champions League etwas ausrechnen. Am Ende wird die Mannschaft gewinnen, die es schafft, ihre Konzentration und Leistung über 60 Minuten hoch zu halten.“