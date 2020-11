Der THW Kiel trifft im Halbfinale der Champions League im Dezember in Köln auf Telekom Veszprém. Das ergab die Auslosung der Europäischen Handballföderation (EHF) in Wien. Die Saison 2019/2020 der Königsklasse war aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen, das Final Four jedoch verlegt worden.