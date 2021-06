Der TBV Lemgo Lippe hat zum vierten Mal nach 1995, 1997 und 2002 den DHB-Pokal gewonnen. Nach dem 29:28-Sensationssieg im Halbfinale gegen den THW Kiel krönte sich der Underdog am Freitagabend beim Final Four in Hamburg durch ein 28:24 (15:12) im Endspiel gegen die MT Melsungen.