Hamburg

Insgesamt 2000 Zuschauer dürfen verfolgen, wie der THW Kiel und der TBV Lemgo Lippe (Donnerstag, 17 Uhr, Liveticker auf KN-online) sowie die MT Melsungen und die TSV Hannover-Burgdorf (Donnerstag, 19.30 Uhr) um den Einzug ins Pokalfinale (Freitag, 17.30 Uhr) kämpfen.

Jeweils 210 Tickets gingen im Vorwege an die vier Klubs, ein weiteres Kontingent ging an Sponsoren und Partner der Handball-Bundesliga (HBL), der Rest in den freien Verkauf. Dort waren am Dienstagnachmittag noch einige Tickets im Preisbereich zwischen 59 Euro (Preiskategorie 4, Einzelplatz) und 780 Euro (Preiskategorie 1, vier Plätze) erhältlich.

Alle Fans müssen sich vor den Spielen an beiden Tagen testen lassen, müssen in der Halle eine FFP2-Maske tragen. Eine Verpflegung ist zudem nur über vorab buchbare Lunchpakete (12,50 Euro) möglich. Ob es in der Arena zumindest einen Getränkeverkauf geben wird, war am Dienstag noch offen.