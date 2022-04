Kiel/Lemgo

Als der Schwede Niclas Ekberg im vergangenen Jahr in der Hamburger Barclays-Arena unsanft auf dem harten Boden der Tatsachen aufschlug, hatte sich ausgerechnet ein Landsmann als Spielverderber erwiesen. Ekbergs THW Kiel verspielte beim Final Four im Pokal-Halbfinale innerhalb von 20 Minuten eine Sieben-Tore-Führung. Ihm gegenüber schwang sich Peter Johannesson im Tor des TBV Lemgo Lippe zum Matchwinner auf. Für Ekberg ein „klassischer Sportmoment“. Das passiert so schnell nicht wieder. Oder doch?

Vor dem Anpfiff – Sonnabend, 13.30 Uhr THW Kiel: N. Landin, Quenstedt – Ehrig, Duvnjak, Sagosen, Reinkind, M. Landin, Weinhold, Wien­cek, Ekberg, Ciudad, Dahmke, Zarabec, Horak, Bilyk, Pekeler – Trainer: Filip Jicha (40). TBV Lemgo Lippe: Zecher, Johannesson – Hutecek, Elisson, I. Guardiola, Simak, Carlsbogård, Schagen, Schwarzer, Suton, Zerbe, G. Guardiola, Cederholm, Reitemann, Blaauw – verletzt: Kogut (Herzmuskelentzündung nach Corona) – Trainer: Florian Kehrmann (44). Schiedsrichter: Robert Schulze/Tobias Tönnies (Magdeburg/Stendal) – Bilanz: 96 Spiele, 63 Siege für den THW, 7 Remis, 26 Niederlagen – Diese Saison: 21:21 (in Lemgo), 30:29 (Supercup) und 32:19 für den THW – TV: Sky überträgt ab 13 Uhr live – Anpfiff: Sonnabend, 13.30 Uhr, in der Barclays-Arena in Hamburg.

Im Januar wurden die beiden noch nicht ganz alten Schweden Ekberg (33) und Johannesson (29) gemeinsam Europameister. Man kennt sich, man schreibt sich, man frotzelt, man lacht. Mit Jonathan Carlsbogård steht ein weiterer Schwede im TBV-Kader. Damals, im Juni, war Ekberg das Lachen gefroren. Heute gehen sich die Schweden sozial-medial vor dem Halbfinal-Revival nicht bewusst aus dem Weg. „Nein, wir sprechen schon“, sagt Ekberg. „Wir lachen ab und zu gemeinsam, das ist doch bis kurz vor dem Warmmachen kein Problem“, ergänzt Johannesson. Insgesamt viermal haben sich beide Kontrahenten seit dem ominösen Pokal-Wochenende, das für Lemgo mit der Titel-Sensation endete, getroffen. Dreimal siegte der THW in Liga und Supercup. Aber in Lemgo sprang in dieser Saison eben auch nur ein 21:21-Remis heraus.

Kein Wunder also, dass sich die Schweden nicht ganz einig sind, was eine mögliche Neuauflage des David-Sieges gegen den Rekordpokalsieger-Goliath (Sonnabend, 13.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) betrifft. Ekberg ist klar, aufgeräumt: „Das Ziel ist der Pott. Es lag an uns selbst. Aber das wird nicht noch einmal passieren. Wir haben genügend Routine und Ehrgeiz in der Mannschaft, wir haben das im Kopf, wir erinnern uns daran“, sagt der 33-jährige Familienvater fast drohend und liefert schnell weitere Argumente: „Wir sind noch mehr eingespielt als vor einem Jahr, haben an unserer Mentalität gearbeitet, zeigen noch mehr Ehrgeiz im Training. Der THW ist der größte Verein der Welt, und alle wollen noch größer werden.“

Johannesson: „Der Überraschungsmoment ist weg“

Das sitzt! Oder nicht? Klar, kalt erwischen wie im Juni 2021 kann der TBV den THW nicht mehr. Das weiß auch Nationalkeeper Johannesson, der nach der aktuellen Saison zum Bergischen HC wechselt und den Platz des Neu-Kielers Tomáš Mrkva einnimmt. „Der Überraschungsmoment ist natürlich weg“, so der 29-Jährige. „Wir müssen also ohne Ende kämpfen, konstant gut spielen. Das wird 100-mal schwieriger. Aber in einem Final Four hat man immer eine Chance. Wir müssen nur an uns glauben.“

Wird sich Johannesson den Kielern also wieder in den Weg stellen? „Lemgo kennt seine Rolle. Das Spiel muss ja auch erst einmal gespielt werden. Wir müssen so herangehen, als wäre es Barcelona“, sagt Rechtsaußen Ekberg, der gegen ein Finale gegen den SC Magdeburg freilich nichts einzuwenden hätte. „Ein Spiel gegen den SCM ist immer geil, in jedem Wettbewerb. Ich glaube, dass wir alles holen können, auch in der Meisterschaft sind noch genügend Spiele.“ Johannesson steckt ebenfalls voller Vorfreude, ist aber auch gewappnet: „Wir lagen vor einem Jahr mit sieben Toren hinten. Normalerweise ist das in einem Top-Spiel die Entscheidung. Der THW wird also in diesem Jahr weiter Vollgas geben, wird keinen Gang zurückschalten. Aber wir sind alle fit. Es war eine perfekte Trainingswoche. Alle wollen Spaß in Hamburg haben.“

Alle? Die Kieler auch, und Ekberg ganz besonders, denn: „Ein Titel ist ein Titel. In meiner Karriere geht es nur noch um Pokale. Darum bin ich bis 2024 in Kiel“, sagt der Linkshänder, für den der von ihm mit einem finalen Siebenmeter gesicherte EM-Titel „etwas ganz Besonderes – mein erstes Mal Gold mit Schweden“ ist. Für Ekberg ist es das fünfte Final Four in Hamburg. Dreimal durfte er den „Pott“ in die Höhe stemmen (2013, 2017, 2019), sieht auch den Pokal-Umzug nach Köln ab 2023 gelassen: „Den Umzug nach Köln können wir nicht beeinflussen. Ich weiß ja auch, wie geil es in Köln ist“, sagt Ekberg, der dort 2020 den Champions-League-Titel mit dem THW Kiel gewann – im fünften Anlauf.