Kiel

Am Montag, 28. Dezember, treffen im ersten Halbfinale zunächst der FC Barcelona und Paris Saint-Germain aufeinander. Um das zweite Ticket für das Endspiel geht es um 20.30 Uhr zwischen dem THW Kiel und Telekom Veszprém. Einen Tag später, am 29. Dezember, wird im gleichen Rhythmus um 18.30 Uhr (Spiel um Platz drei) und 20.30 Uhr (Finale) gespielt.

Die Saison 2019/2020 in der Königsklasse war nach der Gruppenphase abgebrochen worden. Die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten wurden direkt für das Halbfinale in der Kölner Lanxess Arena gesetzt, die K.o.-Runde gestrichen. In Gruppe B lagen die Zebras aufgrund des gewonnenen direkten Vergleiches knapp auf Rang eins vor den punktgleichen Magyaren.

Noch kein TV-Sender für die Übertragung gefunden

Ob und auf welchem Sender die Finalspiele im Fernsehen übertragen werden, ist noch offen. tas