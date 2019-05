Die SG Flensburg-Handewitt hat am Mittwoch im Titelrennen vorgelegt, der THW Kiel ist am Sonnabend (20.30 Uhr) beim Tabellenzehnten HC Erlangen in der Pflicht. „Wir müssen da richtig stabil auftreten“, sagt THW-Trainer Alfred Gislason. Für Sebastian Firnhaber wird es ein ganz besonderer Ausflug.