Hamburg

Rekordmeister gegen designierten Meister, Rekord-Pokalsieger gegen Bundesliga-Mannschaft der Stunde: Das Finale um den DHB Pokal (Sonntag, 13.25 Uhr, Liveticker auf KN-online) könnte nicht besser besetzt sein. Vier Wochen nach ihrem letzten Bundesliga-Duell stehen sich THW Kiel und SC Magdeburg im Endspiel von Hamburg gegenüber. Für die Kieler ist es voraussichtlich die letzte Gelegenheit in dieser Spielzeit, die Bördeländer in ihre Schranken zu weisen.

Denn der SC Magdeburg scheint in der Liga acht Spieltage vor Schluss und mit sechs Punkten Vorsprung auf den THW Kiel enteilt. Die Mannschaft von Bennet Wiegert spielt eine beflügelte Saison, die auch das Selbstbewusstsein der lautstarken Anhängerschaft in der Hamburger Barclays-Arena auf ein neues Level hebt. „Die Nummer eins der Welt sind wir“, skandierten die Fans in Grün-Rot, während sich der THW Kiel im Halbfinale gegen den TBV Lemgo Lippe abmühte.

Magdeburg hat leichtes Spiel mit HC Erlangen

Leichteres Spiel hatten die Magdeburger anschließend mit dem HC Erlangen. Die Franken zeigten sich bei ihrer Final-Four Premiere sichtlich beeindruckt von der Kulisse von 12800 Fans, machten viele Fehler und ließen den SCM in sein berüchtigtes Tempospiel kommen.

Der THW-Tross verfolgte Magdeburgs Final-Einzug bereits aus dem Hotel, hatte den Fokus längst auf schnellstmögliche Regeneration vor dem Finale gelegt. Zwei Physiotherapeuten, ein Osteopath und zwei Ärzte kümmerten sich um die Körper der Zebras, die sich im bis zur letzten Minute spannenden Pokal-Fight gegen Lemgo aufgerieben hatten.

THW-Trainer Jicha: „Mutig und System treu bleiben“

„Ich bin froh, dass die Jungs sich belohnen konnten. Wir werden morgen alles geben und versuchen, unsere beste Leistung zu zeigen“, sagte THW-Trainer Filip Jicha. Sein Rezept dafür: Bodenständig bleiben. Und: „Vor allem müssen wir mutig und unserem System treu bleiben.“

Das war den Kielern im Halbfinale nach einigen Anlaufschwierigkeiten, bedingt durch exzellente Lemgoer Abwehrarbeit, vor allem in der Schlussphase geglückt, als sie in der Abwehr zur Richtigen Mischung aus Aggressivität und Tempo fanden und vorne einen kühlen Kopf im Abschluss bewahrten. „Kann sein, dass uns diese Erfahrung im Finale helfen kann“, sagte Rechtsaußen Niclas Ekberg nach der Partie.

Niklas Landin mit guter Bilanz gegen SC Magdeburg

Und noch einen Faktor wissen die Kieler nach dem Halbfinal-Erlebnis auf ihrer Seite: Niklas Landin. Seine Paraden in der Schlussphase ebneten ihnen den Weg ins Finale. „Das ist nicht das erste Mal, dass Niklas solche fünf letzten Minuten spielt. Das ist genau seine Crunchtime-Stärke. Die gibt uns sehr viel Sicherheit“, so Ekberg. Und auch Kapitän Domagoj Duvnjak stimmte in die Lobeshymnen auf den Keeper ein. „Genau das macht ihn zum besten Torwart der Welt.“

Auch gegen den SC Magdeburg hat Landin eine gute Bilanz: Beim 30:25-Bundesliga-Sieg der Kieler in Sachsen-Anhalt vor einem Monat parierte er allein drei Siebenmeter. „Das Liga-Spiel haben wir noch sehr präsent. Da hat der THW Kiel uns 60 Minuten etwas vorgemacht, uns mit einem starken Mindset beeindruckt. Wir haben große Lust darauf, das jetzt besser zu machen“, kündigte SCM-Trainer Bennet Wiegert an.

Allerdings: Auch im letzten Pokal-Duell zwischen den beiden Klubs war Landin die prägende Figur. Als der THW Kiel 2019 seinen bislang letzten Pokalsieg im Finale über den SCM feierte, hielt der Däne sage und schreibe 20 Bälle, davon ebenfalls drei Strafwürfe.

Noch Restkarten fürs Finale erhältlich

Für Kurzentschlossene gibt es hier noch Final-Tickets für Sonntag. Aufgrund des Hamburg-Marathons empfiehlt sich eine rechtzeitige Anreise.