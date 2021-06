Kiel

Sander Sagosen ist einer der besten Handballer der Welt - aber in einem Punkt hat er noch Nachhilfebedarf. "Wie nennt man das Ding nochmal? Trophäe?", fragte der 25-Jährige nach dem 33:23-Sieg über den TBV Lemgo und meinte die Meisterschale, nach der der THW Kiel am Sonntag im Saison-Finale bei den Rhein-Neckar Löwen (15.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) greifen will.

Man mag es dem Norweger in seiner ersten Bundesliga-Saison nicht verdenken. Sagosen will mit den Zebras den womöglich härtesten Handball-Wettbewerb gewinnen, die deutsche Bundesliga. Bezeichnungen sind da offensichtlich zweitrangig. Genau wie Verschleiß-Erscheinungen oder Müdigkeit. "Jetzt ist alles egal, es ist nur noch ein Spiel", sagt er und lächelt entspannt.

Dem THW Kiel reicht ein Unentschieden zur Meisterschaft

Den Kielern reicht bei den Löwen ein Unentschieden, um sich die 22. Meisterschaft der Vereinsgeschichte zu sichern und Verfolger SG Flensburg-Handewitt auf den Vizemeister-Platz zu verweisen. Zeitgleich bekommt die SG es zu Hause mit dem gerade vor dem Abstieg geretteten HBW Balingen-Weilstetten zu tun und hat damit auf dem Papier die leichtere Aufgabe als die Löwen als Tabellenfünfter es sind.

Die Mannheimer, mit großen Ambitionen in die Spielzeit gestartet, haben viele Verletzungssorgen. So hütete beim 33:23-Sieg über TUSEM Essen am Donnerstag der erst 19-jährige David Späth mit fulminanten 19 Paraden das Tor, weil die etatmäßigen Keeper Andreas Palicka, Nikolas Katsigiannis und Mikael Appelgren entweder angeschlagen oder - in Appelgrens Fall - nach langer Verletzung noch nicht wieder ganz fit sind.

Löwen mit verkorkster Saison

Konstanz sucht man bei den Löwen aber auch spielerisch vergeblich, in Mannheim spricht man von einer verkorksten Saison. Eine, in der der als fließende Übergang von Martin Schwalb auf dessen Co-Trainer Klaus Gärtner gedachte Übergang ziemlich holprig wurde. Unter dem 46-Jährigen, der eine Saison als Interims-Chefcoach fungieren soll, bis im Sommer 2022 Sebastian Hinze (kommt vom Bergischen HC) übernimmt, verloren die Löwen beim Tabellenletzten Coburg, beim TVB Stuttgart, zu Hause gegen den HC Erlangen und bei Keller-Klub HBW Balingen-Weilstetten.

Allerdings ließen die Mannheimer auch ab und an ihr Potenzial aufblitzen, trotzten der SG Flensburg-Handewitt zwei unentschieden - und damit die womöglich im Titelrennen entscheidenden Punkte - ab. Mit einem Sieg gegen den THW könnten sie ihn noch von den Füchsen Berlin zurückerobern, falls diese gegen den Bergischen HC patzen.

"Das werden noch einmal 60 schwere Minuten", weiß auch Sagosen. "Aber wir geben alles, was wir haben. Wir haben die Chance auf diesen Titel bekommen und die wollen wir uns nicht mehr nehmen lassen."

Horak: "Diese Meisterschaft wäre wertvoller"

Auch für THW-"Oldie" Pavel Horak wäre der Triumph ein besonderer. Der 38-Jährige feierte in der Vorsaison zwar mit den Kielern die erste deutsche Meisterschaft seiner langen Handballkarriere. "Aber diese Meisterschaft wäre noch wertvoller, weil wir uns diese mit allen Spielen erspielt und komplett verdient hätten."

Im Vorjahr war die Spielzeit pandemiebedingt vorzeitig abgebrochen worden und der THW Kiel nach Anwendung der Quotientenregel zum ersten Mal seit 2015 als Meister gekürt worden. Die Original-Schale wird am Sonntag in Mannheim auf ihre Übergabe warten. Für den Fall einer neuerlichen Wende im Titelrennen schickt die HBL eine Replik nach Flensburg.

THW-Trainer Filip Jicha sagt: "Egal, wie das am Sonntag ausgeht, ich bin riesig stolz auf die Jungs und darauf, was sie erreicht haben. Sie haben einen weiteren Stern für den Verein geholt (gemeint ist der Champions-League-Sieg im Dezember, d. Red.) und jetzt sollen sie mit Freude und ohne Druck spielen - genau wie gegen Lemgo."

Sagosen wünscht sich Medaille, Schale und Bier

An mögliche Feierlichkeiten will der Tscheche noch keine Gedanken verschwenden. Sander Sagosen hingegen hat schon eine recht konkrete Traum-Vorstellung für den Sonntagabend. "Den würde ich am liebsten mit einer schönen Medaille, der Meisterschale und einer Kiste Bier verbringen", sagt der Norweger lachend. Und auch Horak wünscht sich "eine kleine Feier".

Wie die aussehen könnte, darüber schweigt sich der Klub noch aus. Geschäftsführer Viktor Szilagyi sagt nur: "Wenn es dazu kommt, dass wir Meister werden, werden wir irgendwas machen. Nach so einer langen Saison, in der wir so viel zusammen erlebt haben, wollen wir nicht einfach so auseinandergehen. Was genau wir machen, werden wir am Sonntag dann sehen."