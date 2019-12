Titelverteidiger THW Kiel trifft im Halbfinale des DHB-Pokals auf den TBV Lemgo Lippe. Das ergab die Auslosung am Montag in Hamburg. Das zweite Halbfinale bestreiten Melsungen und Hannover. Vergeben wird der erste Titel der Handball-Saison am Wochenende 4./5. April beim Final Four in Hamburg.